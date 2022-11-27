أسعار أعلاف الدواجن ترتفع 400 جنيها للطن اليوم الأحد 27-11-2022

ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 27 -11-2022 بقيمة 400 جنيها ،حيث تراوح طن علف التسمين الداجني بين 16ألف و900 جنيه إلى 17400 جنيه – تسليم ارض المصنع- طبقا لعدد من التجار في الاسواق مؤكدين أن الاسعار تختلف من مصنع لآخر بحسب الجودة و نسبة البروتين .

وأكد التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23% سجل 17 ألف جنيه و400 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن سعر اعلاف نامي 21 ليسجل 17350جنيها ،وناهي 19 جنيه ويسجل 17250 جنيها ،وعلف بادي نامي بروتين 21% ليسجل 16900جنيها واعلاف ناهي بروتين 19% سجلت 17250 جنيها وعلف ست البيت 17000 جنيه .

وأوضح التجار أن سعر اعلاف البياض الداجنة تراوح بين15000 جنيها إلى 16010 جنيها، واعلاف البط 15570 جنيها للطن ،إلي 16570 جنيها .

وأكد التجار أن علف أمهات الدواجن 12500 ألف جنيه ،واعلاف الماشية 10900جنيه إلى 11 ألف و400 جنيها .

أسعار الأعلاف اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر اعلاف الماشية تسمين 10050جنيه إلى 13ألف جنيه ،وعلف امهات بط 12 ألف و400 جنيه إلى 15700جنيه ،واعلاف تسمين بط 15600جنيه إلى 15000 جنيه .

وأفاد التجار أن أعلاف تسمين الرومي تراوحت بين 17400جنيه إلى 15500جنيه، وعلف تسمين الاسماك 17800إلى 17000 جنيه .

وأفاد التجار أن اعلاف الأغنام تتراوح بين 9850 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وأوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك ارتفاع في سعر طن الأعلاف بقيمة 250-400 جنيها مع انخفاض معروض الخامات المستوردة .

وذكر أن السبب هو زيادة أسعار خامات الأعلاف التي يتم تدبيرها بسعر الدولار ،وبالتالي ارتفاع الأسعار مشير ا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع .

وأوضح السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيد من التقلبات في الاسواق مع عدم استقرار سعر الدولار .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف