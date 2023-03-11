أسعار أعلاف الدواجن ترتفع 300 جنيه للطن اليوم السبت 11-3-2023

صعدت أسعار أعلاف الدواجن اليوم السبت 11-3-2023 بقيمة 300 جنيه لدي عدد من شركات ومصانع إنتاج الأعلاف الخاصة لتسمين الدواجن وكذلك علائق البياض والبط و الماشية والأرانب والرومي والمواشي زادت بقيمة 200 جنيه وفقا لعدد من المتعاملين والتجار في الأسواق في ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار والخامات المستوردة.

وتراوح طن علف التسمين الداجني لعدد من الشركات بين 24200 جنيها إلى 22700 جنيه تسليم أرض المصنع- طبقا لمتوسط الأسعار اليوم لعدد من الشركات.

وأوضح التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 24% سجل 24290 جنيها على الأقل وبروتين 23% سجل 23450 جنيها لنوع البادي.

أسعار أعلاف الدواجن

وأكد التجار أن سعر أعلاف نامي 21 %سجل 23450 جنيها، وناهي 19 % سجل 23350جنيها وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 22700جنيه وعلف ست البيت 22800جنيها.

وأوضح التجار أن سعر طن العلف البياض تراوح بين 21200 إلى 21600 جنيها وأعلاف الرومي 22600 إلى 24700 جنيها للطن، وأعلاف البط 18280 جنيها إلي 21100جنيه وعلف الأغنام 13100 جنيها إلي 14600 جنيه.

وأفاد التجار أن سعر طن علف الماشية سجل 16100 جنيه للطن حتى 16900.

وأضاف التجار أن طن النخالة أو الردة سجل 9950 جنيها، والذرة الأرجنتيني أو البرازيلي 17700 – تسليم أرض المصنع -والذرة المحلية 16700 جنيها للطن وتعد تلك المواد المادة الأساسية للعلف والذرة الأمريكية والبلغاري والصربي بـ17400 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وذكر التجار أن سعر الجيلوتين المستورد سجل 45000 جنيه و الجيلوتين المحلي 44000 والردة المحلية 9950 جنيها والجلوتوفيد 14500جنيها.

وأشار التجار إلى أن سعر طن بذور الصويا المستوردة تراوح بين 30000 جنيه إلى 33000 جنيه و وكسب الصويا بروتين 46% سجل 29000 جنيه للطن المحلي، وبروتين 44% سجل 28000 جنيه والردة الدي جي الأمريكية 17500 جنيها.

وكشف التجار أن سعر طن قشر الصويا 7500 جنيه للطن و مخلفات الصويا 12800 وكسب العباد 20 ألف جنيه وكسب السمسم 12 ألف وكسب فول السوداني 13 ألف وكسب البنجر 7500 إلى 12 ألف وتفلة زيتون ب7000 جنيه ومستخلص بذرة القطن 17000 جنيها ومستخلص عباد محلي 13800 جنيها.

أسعار خامات الأعلاف

وكان سعر طن العلف لبعض الشركات ارتفع في الفترة الماضية الي 26000 جنيها للطن المخصصة للرومي، نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج وسجل طن قشر فول الصويا 8300 جنيه، والردة دي جي الأمريكية 17000 جنيها.

ومن جانبه أوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك ارتفاعا في أسعار طن الأعلاف للدواجن خلال الفترة الماضية حيث ارتفعت خلال الساعات القليلة الماضية الأسعار بقيمة 300 جنيه.

وأكد السيد أن أسباب ارتفاع أسعار العلف خلال الفترة الماضية هو زيادة أسعار خامات الأعلاف عالميا وأيضا صعود الدولار، وبالتالي ارتفاع الأسعار مشيرا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع.

وأوضح السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيد من التقلبات في الأسواق مع عدم استقرار سعر الدولار.

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية على الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.