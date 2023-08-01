أسعار أعلاف الدواجن ترتفع 1500 جنيه خلال 5 أيام

ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن والخامات بقيمة 1500 جنيه، خلال 5 أيام، والزيادة الأخيرة حدثت اليوم وبقيمة 500 جنيه، ليصل متوسط سعر الطن إلى 23 ألف جنيه، بدلًا من 21500 جنيه مؤخرًا.

وأكد تجار، لـ”المال”، أن متوسط أسعار الطن بين 21080 و24300 جنيه لبادي التسمين للدواجن، وأعلاف الماشية 15300 جنيه، و20500 جنيه، وعلف البط 21500 جنيه، وعلف الأرانب 16500 جنيه، وعلف دواجن البيض 22000 جنيه، وأعلاف الرومي 24000 جنيه، طبقًا لعدد من التجار في الأسواق.

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- 15500 جنيه، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

وذكر التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 14200 جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 16200 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي أيضًا ومكسب تاجر التجزئة.

وأضاف التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” 29 ألف جنيه ونصف للأنواع المحلية، و”بروتين 46%” سجل 30 ألف جنيه ونصف للمحلي، وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه، والجلوتوفيد 9850 جنيهًا، والردة 9100 جنيه.

وأفاد التجار بأن سعر طن الجيلوتين المستورد “بروتين 60%” سجل 47500 جنيه للمحلي، ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه.

ونوه التجار بأن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد، وقشر الصويا 12500 جنيه، وكسر الصويا 18000 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 12800 جنيه.

وعزا التجار عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع، خلال الفترة الماضية، إلى زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميًّا.