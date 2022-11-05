أسعار أعلاف الدواجن ترتفع بقيمة 300 جنيه فى الطن اليوم السبت 5-11-2022

ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن بقيمة 300 جنيه للطن لعلف التسمين اليوم السبت 5-11-2022 مع استقرار أعلاف دواجن البياض وسجل طن علف البادي بروتين 23% سعر 17200 مقابل 16900 جنيه للطن وعلف نامي بروتين 21% سجل 17150 جنيها للطن – تسليم أرض المصنع.

وأوضح عدد من التجار لـ “المال” أن العلف الناهي بروتين 19% سجل 17050 جنيها للطن بنفس الزيادة والعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 16550 جنيها للطن، بينما سجل طن علف دواجن البياض بروتين 14% سعر 14300 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وفيما يخص مكونات الأعلاف تذبذبت أسعار خامات العلف حيث سجل طن الذرة الأرجنتيني أو البرازيلي 10500 جنيه مع استمرار صعود الأسعار عالميا ، التضخم المحلي وزيادة سعر صرف الدولار.

وأفاد التجار أن سعر الذرة الأوكراني أو الروماني ، سجل 10 آلاف جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 10200 جنيه للطن ، دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

ونوه التجار إلي أن سعر كسب الصويا بروتين 44% سجل 23500 جنيه ، وبروتين 46% سجل 24 ألف جنيه، والجلوتوفيد 7600 جنيه للطن.

ونوه التجار بأن سعر طن الجيلوتين المحلي سجل 26 ألف جنيه، والجيلوتين المستورد 26100 جنيه والردة المحلية 7300 جنيه.

أسعار الأعلاف

وقال التجار إن ارتفاع خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد بسبب تراجع الكميات التي تدخل مصر من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية ، وارتفاع وزيادة التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا، ومحليا أيضا وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية التي تستعر هذه الأيام.

ونوه التجار إلي اختفاء كسب العباد من الأسواق اليوم بينما سجل طن الردة المحلية 7300 جنيه.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الأعلاف قفزت بنحو 300 جنيه للطن خلال الأسبوع الجاري ، كما تشهد مستويات غير مسبوقة ، ليتراوح الطن بين 15700 جنيه إلي 17400 جنيه حسب الجودة واحتساب تكلفة النولون أم لا .

سعر العلف اليوم

ونوه السيد إلي أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي والخامات أيضا.

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت بأن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 9800 جنيه وبذور الصويا المحلية 20 ألف جنيه التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.