أسعار أعلاف الدواجن ترتفع بقيمة 150 جنيها للطن اليوم السبت 17-12-2022

صعدت أسعار أعلاف الدواجن اليوم السبت 17-12-2022 بقيمة 150 جنيها، وتراوح طن علف التسمين الداجني لشركة الإيمان بين 20950 إلى 21300 جنيه – تسليم أرض المصنع- طبقا لعدد من التجار في الأسواق، مؤكدين أن الأسعار تختلف من مصنع لآخر بحسب الجودة ونسبة البروتين.

وأكد التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23% سجل 21300 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأوضح التجار سعر طن مركزات التسمين والبياض ارتفعت بقيمة 300 جنيه لتسجل 27500 جنيه للطن بروتين 45%.

وأكد التجار أن سعر أعلاف نامي 21 سجل 21250 جنيها، وناهي 19% سجل 21100 جنيه، وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 20850 جنيها.

وأضاف التجار أن طن الذرة الأرجنتيني والبرازيلي 15300 جنيها وسجل الجيلوتين المستورد 38 ألفا و500 جنيه والمحلي 38 ألفا و300 جنيه، والردة المحلية 8500 جنيه والجلوتوفيد 8900 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن سعر أعلاف البياض الداجنة لشركة الإيمان تراوح بين 18250 جنيها إلى 19920 جنيها، وعلف البط تراوح من 19870جنيها للطن إلي 20600 جنيه.

وأكد التجار أن علف أمهات الدواجن سجل 17500 جنيه، وأعلاف الماشية 12250 جنيها إلى 10 آلاف و850 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر أعلاف الماشية لغرض التسمين لبعض الشركات الأخري، تراوحت بين 10300 جنيه إلى 12100 ألف، وعلف الأرانب 12500 إلى 12750 جنيها.

أسعار أعلاف الدواجن

وقال التجار إن سعر طن كسب الصويا سجل 31 ألفا و500 جنيه، والذرة المستوردة 15300جنيه، كما قفز طن العلف لبعض الشركات إلى 26000 جنيه للطن نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج وسجل طن قشر فول الصويا 8300 جنيه، والردة دي جي الأمريكية 16100 جنيه.

وأوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك ارتفاعا في سعر طن الأعلاف 150 للدواجن مع انخفاض معروض الخامات المستوردة، بينما قفزت أسعار علف الماشية والأرانب بنسب مختلفة.

وأضاف السيد أن السبب هو زيادة أسعار خامات الأعلاف عالميا، والتي يتم تدبيرها بسعر الدولار، وبالتالي ارتفاع الأسعار، مشير ا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع.

وأكد السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيدا من التقلبات في الأسواق مع عدم استقرار سعر الدولار.

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة، حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.