أسعار أعلاف الدواجن ترتفع اليوم في الأسواق

ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 18-10-2022 في الأسواق وسجل طن الذرة المستوردة 11300 جنيه في الأسواق، وسجل طن الذرة المستوردة الأرجنتيني والبرازيلي وكسب الصويا 25 ألف جنيه – صب أرضه – بعد الإفراجات التي تمت خلال الساعات الماضية.

وكشف التجار أن الذرة الأوكراني والروماني سجلت -صب أرضه- 11 ألف جنيه للطن، والذرة الفشار الأرجنتيني سجلت 11200 جنيه دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد عدد من التجار أن كسب الصويا بروتين 44% سجل 25 ألف جنيه ، وبروتين 46% سجل 25500 جنيه للطن.

وأضاف التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي سجل 22200 جنيه والجيلوتين المستورد 22300 جنيه والردة المحلية 7000 جنيه.

وسجلت أسعار اعلاف الدواجن قفزة كبيرة خلال الساعات الماضية وسجل سعر أعلاف دواجن البادي بياض 15500 جنيها في ارض المصنع وأعلاف التسمين 17200 جنيه.

وأضاف التجار أن أسباب زيادة الصويا هي عدم نزول هذه الافراجات حتي الآن إلي السوق في الطن الواحد ، وأن السوق المصرية تشهد نقصا كبيرا في منتجات الأعلاف وارتفاع معدلات التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا ومحليا والحرب الروسية الأوكرانية التي تستعر هذه الأيام.

ونوه التجار إلى أن سعر طن كسب العباد سجل 8600 جنيه، بينما ارتفع طن الذرة المحلية بنحو 100 جنيه للطن مسجلا 7100 جنيه.

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أنه مع الإفراج عن 61 ألف طن من علف الدواجن بقيمة 44 مليون دولار ينتظر خلال الفترة المقبلة هدوءا في الأسعار ، وبالتالي تراجع الأسعار، مشيرا إلى أن الانعكاس علي الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع.

وأوضح السيد أن الفترة الحالية تشهد عودة سير العمل في المزارع بشكل طبيعي.

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.