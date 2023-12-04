أسعار أعلاف الدواجن تتراجع 400 جنيه اليوم الإثنين 4-12-2023

انخفضت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الإثنين 4- 12-2023، حيث استقر سعر الذرة والجلوتوفيد الصويا والردة، بينما انخفضت أسعار أعلاف دواجن البياض والتسمين والماشية 400 جنيه خلال الفترة الماضية، وتراوح الطن بين 21900 إلى 23600 جنيه لعلف تسمين الدواجن.

وأفاد التجار أن علف الدواجن البياض سجل 19300و21300 جنيه، وعلف الماشية 14500 إلى 19700 جنيه، وأعلاف البط 21400 جنيه، علف الأرانب 18000والأغنام 16000 وعلف الحمام والسمان 22400 جنيه، وأعلاف الرومي 26600 جنيه، والمركزات 31 ألف جنيه طن، والأسماك 29500 جنيه، وعلف الإبل والخيل 14600 جنيه.

أسعار الأعلاف

واكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجلت 13200 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 12200 جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14000 جنيه، والذرة التركي 12400 جنيه.

وأفاد التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “بـ32000 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46% “سجل 33500 جنيه، والمستورد 33500 جنيه وطن كسب العباد19500جنيه والجلوتوفيد 12500 جنيه والردة 10000 جنيه وكسب بذرة القطن 19500 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأضاف التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي “بروتين 60% ” سجل 43000 جنيه للطن للمحلي، والمستورد بـ47 ألف جنيه، ومستخلص بذرة القطن 20 ألف جنيه.

وأفاد التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 22000 جنيه للطن، وقشر الصويا 12000 جنيه، وكسر الصويا 16000 جنيه للطن “بروتين 20%”والذرة الصفراء المحلية 14000جنيه، والذرة البيضاء المحلية 14100، والذرة العويجة والرفيعة 14300 جنيه.

وأكد التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، تباينت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.

أسعار أعلاف الدواجن

من جانبه، أضاف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ” المال “أن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 21200 جنيه إلى 23000 جنيه.

وأضاف السيد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التراجع بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.

وأشار إلي أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وألمح السيد إلى أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد ارتفاع الذرة والصويا.