أسعار أعلاف الدواجن بين 6200 إلى6250 جنيه للطن

الأعلاف تشكل 70% من تكلفة إنتاج الدواجن، وتعد أكثر مدخلات الإنتاج تكلفة.

أسعار أعلاف الدواجن مطلع مارس الجاري بين 6200 إلى 6250 جنيها للطن، مقابل 6400 جنيه سعر الطن مطلع فبرايرالماضي، وفقًا لعبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن الأعلاف تشكل 70% من تكلفة إنتاج الدواجن، وتعد أكثر مدخلات الإنتاج تكلفة.

وقفزت أسعار الدواجن اليوم ثلاثة جنيهات، لتبلغ 27-28 جنيه للكيلو مقابل 25 جنيها الكيلو في المزرعة بنهاية الأسبوع الماضي، ويصل سعر الكيلو للمستهلك بـ 33 جنيها للكيلو للمستهلك.

وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن قفزات أسعار الدواجن سببها بدء زيادة الطلب والإقبال علي الدواجن مع بدء مواسم نهاية رجب ونصف شعبان ورمضان المعظم.

وتتباين الأعلاف بين بادي تسمين سوبر 23%، ونامي تسمين سوبر 21%، وناهي تسمين سوبر 19%، وبادي نامي تسمين 21%.

ومن أبرز الشركات المنتجة للأعلاف في السوق المصرية، الدقهلية للدواجن، والقاهرة، والوادي، إضافة إلى شركات سوبر فيد، والمرعي، والعادل، والمهندس، والإيمان، وسامي عايد، والوزير، إضافة إلى شركات التقوى والجميل والرضوان.

وتستورد مصر أغلب مكونات الأعلاف من الذرة وفول الصويا من الأسواق الخارجية، ويجري تصنيع الأعلاف في السوق المصرية.

وكان رئيس شعبة الثروة الداجنة، ذكر أن بداية ارتفاع أسعار الدواجن بين 10-15% نهاية ديسمبر الماضي، لإحجام المربين عن تربية الدواجن خلال تلك الفترة السابقة.

ويقترب إنتاج مصر من الدواجن من 2 مليون طائر يومي، ويبلغ قرابة 1.3 مليار طائر سنويا، وتستورد مصر جزءًا من احتياجاتها من الأسواق الخارجية، خاصة البرازيل.



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