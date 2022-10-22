أسعار أعلاف الدواجن اليوم في الأسواق

واصلت أسعار خامات الأعلاف في الأسواق تحركها، خاصة الذرة المستوردة؛ وهي المادة الخام لأعلاف الدواجن، وسجل الطن المستورد 100 جنيه ارتفاعًا، وسجل طن الذرة المستوردة الأرجنتيني، والبرازيلي 10800 جنيه- صب أرضه- بسبب استمرار أزمة التضخم العالمي وارتفاع أسعار بورصات الحبوب.

وأضاف التجار أن الذرة الأوكراني والروماني سجلت ارتفاعًا مماثلًا، وسجلت- صب أرضه- 10300 جنيه، والذرة الفشار الأرجنتيني سجلت 10500 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

وأشار عدد من التجار إلى أن سعر كسب الصويا بروتين 44% استقر عند 21 ألفًا بدلا، وبروتين 46% سجل 21 ألفًا و500 جنيه.

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي سجل 22200 جنيه، والجيلوتين المستورد 22300 جنيه، والردة المحلية 7000 جنيه.

وأضاف التجار أن انخفاض أسعار كسب الصويا بقيمة 500 جنيه في الطن الواحد في غضون ساعات قليلة، نتيجة الإفراجات التي دخلت السوق من الموانئ العالمية وارتفاع معدلات التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميًّا ومحليًّا والحرب الروسية الأوكرانية التي تستعر هذه الأيام.

وقال التجار إن سعر طن كسب العباد سجل 8600 جنيه، بينما سجل طن الذرة المحلية 7000 جنيه.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار العلف النهائي للدواجن تتراوح بين 14 ألف جنيه إلى 16 ألف جنيه.

وذكر السيد أنه مع توالي الإفراج عن الخامات من الموانئ خاصة 61 ألف طن من علف الدواجن بقيمة 44 مليون دولار أدى لزيادة المعروض، ومن ثم تراجع الأسعار، مشيرًا إلى أن الانعكاس على الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع .

وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضًا في الأسعار.

كانت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية على الذرة، الموسم الحالي لأول مرة، حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.