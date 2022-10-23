أسعار أعلاف الدواجن اليوم في الأسواق

شهدت أسعار أعلاف الدواجن تذبذبا اليوم الأحد 23 – 10- 2022 حيث تراوح طن علف التسمين الداجني بين 15350 جنيها إلى 16 ألف جنيه للطن -تسليم ارض المصنع – طبقا لعدد من التجار في الاسواق مشيرين إلى أن الاسعار تتفاوت حسب الجودة كما تختلف من مصنع لآخر وحسب نسبة البروتين التي تتراوح بين 18 % إلي 24 % .

وأضاف التجار أن سعر طن العلف الداجني الخاص للتسمين “بادي ” بروتين 23% سجل 16 ألف جنيه .

وأفاد التجار أن سعر أعلاف ” نامي” 21% سجل 15900جنيها و علف “ناهي” 19% سجل 15800 جنيها وعلف “بادي نامي” بروتين 21% سجل 15350 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر أعلاف “البياض” الداجنة تراوح بين 14250 إلى 15000جنيه، وعلف “امهات “الدواجن بين 12 ألف جنيه إلى 15750 جنيها ،واعلاف الماشية تراوحت بين 10500جنيها إلى 11 ألف جنيها .

وكشف التجار أن سعر أعلاف الماشية المخصصة للتسمين تراوحت بين 10200 جنيه إلى 11 ألف جنيه، وعلف “امهات” بط تراوح بين 12 ألف جنيه إلي 15250 جنيها وأعلاف تسمين بط 13400جنيه إلى 15300 جنيه .

والمح التجار أن أعلاف تسمين الرومي تراوحت بين 14700جنيه إلى 18 ألف جنيه ، وعلف تسمين الرومي 13600إلى 14200 جنيه .

وألمح التجار إلي أن اعلاف السمان تتراوح بين 12550 جنيها إلى 16600 جنيه وعلف النعام يتراوح بين 14200جنيه إلى 17500 جنيه .

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن اسعار اعلاف الدواجن تشهد تباينا خلال الساعات الماضية .

ولفت انه مع الإفراج عن 61 ألف طن من علف الدواجن بقيمة 44 مليون دولار تشهد السوق ترقبا لبدء طرح هذة الكميات في السوق بعد تحوليها لعلف نهائي مما سيؤدي إلي زيادة المعروض ،وبالتالي تراجع الأسعار مشير ا إلى أن الانعكاس علي الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف