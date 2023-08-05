انخفضت أسعار أعلاف الدواجن اليوم السبت 5- 8-2023 وتأرجح الطن بين 21000 و24000 جنيه لبادي التسمين للدواجن وأعلاف المواشي 14700 جنيه و20500 جنيه وأعلاف البط 21000 جنيها وأعلاف الأرانب 16500 جنيه علف دواجن البياض 22000 جنيه وعلف الرومي 24000 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وقال التجار إن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 14700 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

وقال التجار إن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 13200 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 15400 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44%” سجل 28500 جنيه للأنواع المحلية ، وبروتين 46% سجل 29.5 ألف جنيه للمحلي وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه والجلوتوفيد 9850 جنيها والردة 9600 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 48500 جنيه بدلا من 47500 جنيه للطن للمحلي ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه .

وأشار التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500 جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 12800.

وقال التجار إن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار الأعلاف اليوم

ومن جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 22000 جنيه و 24000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات .

وأضاف السيد أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

ونوه السيد إلي أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.