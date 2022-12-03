ققزت أسعار أعلاف الدواجن اليوم السبت 3 -12-2022 حيث تراوح طن علف التسمين الداجني لشركة نيوهوب بين 17 ألفا و220 جنيها إلى 20200 جنيه – تسليم أرض المصنع- طبقا لعدد من التجار في الأسواق، مؤكدين أن الأسعار تختلف من مصنع لآخر بحسب الجودة ونسبة البروتين.

وأكد التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23% سجل 20100 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر أعلاف نامي 21 سجل 19550 جنيها ، وناهي 19% سجل 19460 جنيها ، وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 17220 جنيها.

وأوضح التجار أن طن الصويا 31.2 ألف جنيه ، ومركزات الأعلاف بروتين 45% سجلت 22 ألف جنيه و500 جنيه للطن وسجلت أسعار الذرة الأرجنتيني والبرازيلي 11100 جنيه وسجل الجيلوتين المستورد 30 ألفا.

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن سعر أعلاف البياض الداجنة تراوح بين 18500 جنيه إلى 17800 جنيه، وعلف البط تراوح من 18520 جنيها للطن ، إلى 19070 جنيها.

وكشف التجار أن علف أمهات الدواجن سجل 12500 ألف جنيه ، وأعلاف الماشية 10900 جنيه إلى 10 آلاف و500 جنيه.

وقال التجار إن سعر أعلاف الماشية لغرض التسمين لبعض الشركات الأخري ، تراوحت بين 10500 جنيه إلى 9950 جنيها ، وعلف أمهات بط 14 ألفا و700 جنيه إلى 16000 جنيه ، وأعلاف تسمين بط 16350 جنيها إلى 17170 جنيها وعلف الأرانب 13400 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وأشار التجار إلى أن أعلاف تسمين الرومي تراوحت بين 17700 جنيه إلى 16600 جنيه، وعلف تسمين الأسماك بين 18000 إلى 17300 جنيه.

وقال التجار إن أعلاف الأغنام تتراوح بين 9850 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر طن فول الصويا سجل 34 ألف جنيه والذرة المستوردة 11800 جنيه، كما قفز طن العلف لبعض الشركات إلى 20000 جنيه للطن نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج.

وأوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك ارتفاعا في سعر طن الأعلاف مع انخفاض معروض الخامات المستوردة.

أسعار خامات الأعلاف

وكشف أن السبب هو زيادة أسعار خامات الأعلاف التي يتم تدبيرها بسعر الدولار ، وبالتالي ارتفاع الأسعار مشير ا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع .

وذكر السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيدا من التقلبات في الأسواق مع عدم استقرار سعر الدولار.

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.