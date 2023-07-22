تذبذبت أسعار أسعار أعلاف الدواجن اليوم السبت 22- 7-2023 وتأرجح الطن بين 20000 إلى 20500 جنيه، لبادي التسمين للدواجن وأعلاف الماشية 13500 جنيه إلى 14700 جنيه وعلف البط 16500 جنيه، وأعلاف الأرانب 14000 جنيه، وعلف الدواجن المخصص لإنتاج البيض 16500 جنيه، طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وقال التجار إن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 12700 جنيه دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 10500 جنيه للطن والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13400 جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وكشف التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” 27000 للأنواع المحلية، وبروتين 46 % سجل 28000 جنيه للمحلي وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 19 ألف للمستورد والجلوتوفيد 9850 جنيها والردة 9800 جنيه.

أسعار الأعلاف

واضاف التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيه للمحلي ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه.

وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 27500 جنيها للطن الواحد وقشر الصويا 12500 جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيها والذرة البيضاء المحلية 12800.

وكشف التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 20000 جنيه و20500 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم.

وكشف السيد أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وكشف السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .