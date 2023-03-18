تذبذب أسعار أعلاف الدواجن اليوم السبت 18-3-2023 لدى عدد من شركات ومصانع إنتاج الأعلاف الخاصة لتسمين الدواجن وكذلك علائق البياض والبط و الماشية والأرانب والرومي والمواشي وفقا لعدد من المتعاملين والتجار في الأسواق في ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار والخامات المستوردة.

وتراوح طن علف التسمين الداجني لعدد من الشركات بين 26300 جنيه إلى 24700 جنيه – تسليم أرض المصنع- طبقا لمتوسط الأسعار اليوم لعدد من الشركات.

وأوضح التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 24% سجل 26300 جنيه على الأقل وبروتين 23% سجل 26000 جنيه لنوع البادي.

أسعار أعلاف الدواجن

وأكد التجار أن سعر أعلاف نامي 21% سجل 25950 جنيها ، وناهي 19% سجل 25800 جنيه وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 25250 جنيها وعلف ست البيت 24700 جنيه.

وأكد التجار أن سعر طن العلف البياض تراوح بين 22000 إلى 23000 جنيه وعلف الرومي بين 23500 إلى 26800 جنيه للطن ، وأعلاف البط 22800 جنيها إلي 23000 جنيه وعلف الأغنام 13100 جنيه إلى 14600 جنيه.

وأفاد التجار أن سعر طن علف الماشية سجل 16300 جنيه للطن حتي 17400 تسليم أرض المصنع.

أسعار الأعلاف اليوم

وأضاف التجار أن طن النخالة / الردة سجل 10500جنيه ، والذرة الأرجنتيني / البرازيلي 19500 -تسليم أرض المصنع – والذرة المحلية 19000 جنيه للطن وتعد تلك المواد المادة الأساسية للعلف والذرة الأمريكية والبلغاري والصربي 19000 جنيه للطن.

وكشف التجار أن سعر الجيلوتين المستورد سجل 47500 جنيه والجيلوتين المحلي 47300 والردة المحلية 10500 جنيه والجلوتوفيد 16500 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة تراوح بين 35000 جنيه إلى 38000 جنيه وكسب الصويا بروتين 46% سجل 34000 جنيه للطن المحلي ، وبروتين 44% سجل 33000 جنيه والردة الدي جي الأمريكية 20000 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

ونوه التجار إلى أن سعر طن قشر الصويا 13000 جنيه للطن ومخلفات الصويا 14000 وكسب العباد 20 ألف جنيه وكسب السمسم 12 ألفا وكسب فول السوداني 13 ألف وكسب البنجر 9500 إلى 13 ألف وتفلة زيتون 11000 جنيه ومستخلص بذرة القطن 18000 جنيه ومستخلص عباد محلي 15000 جنيه.

وكان سعر طن العلف لبعض الشركات ارتفع في الفترة الماضية إلى 26000 جنيه للطن المخصصة للرومي ، نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج وسجل طن قشر فول الصويا 12000 جنيه، والردة دي جي الأمريكية 18000 جنيه.

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك ارتفاعا في أسعار طن الأعلاف للدواجن خلال الفترة الماضية حيث ارتفعت خلال الساعات القليلة الماضية الأسعار بقيمة 600 جنيه.

وأوضح السيد أن أسباب ارتفاع أسعار العلف خلال الفترة الماضية هو زيادة أسعار خامات الأعلاف عالميا وأيضا صعود الدولار ،وبالتالي ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع.

وكشف السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيدا من التقلبات في الأسواق مع عدم استقرار سعر الدولار .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.