أسعار أعلاف الدواجن اليوم السبت 10-6-2023 والطن يتراجع 800 جنيه

تراجعت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم السبت 10-6 -2023 بنحو 800 جنيه في الطن طبقا لعدد من المصانع وتراوحت أسعار الطن بين 23200 إلى 24200 جنيه للطن لنوع البادي المخصص للتسمين حسب المصنع وعلف المواشي 17500 جنيه للطن وعلف البط 23700 جنيه وأعلاف دواجن إنتاج البيض 21000 للطن وأعلاف السمك 28500 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجل 13000 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية سجل 10800 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13700 جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وكشف التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 32.5 ألف جنيه للأنواع المحلية و بروتين 46 % سجل 33.5 جنيه للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 23 ألف للمحلي والمستورد 28800 جنيها والجلوتوفيد المحلي سجل11000 جنيها والردة 11200 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 48000 جنيه للمحلي والردة المحلية 11200 ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه.

ونوه التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المستوردة المخزنة 34000 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500 جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 13700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 13800.

أسعار الأعلاف

وأشار التجار إلى أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

ومن جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 22 ألف جنيه و24 ألفا في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم.

وذكر السيد أن تراجع أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأضاف السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.