أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس27-4-2023

صعدت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الخميس 27-4-2023 وتراوح سعر طن العلف المخصص لتسمين الدواجن بين 29700 جنيها و 28800 جنيها في ظل استمرار ارتفاع اسعار الاعلاف والخامات العلفية وسجلت أسعار الردة 11800 جنيها للطن .

وأشار التجار إلي أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 19200جنيها وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن بينما يسجل سعر طن علف البياض 24300 جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن سعر الذرة الأوكراني والأمريكي والبلغاري والصربي والروماني سجلت 18600 جنيها، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 20400 جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأفادوا أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 41500 جنيه للأنواع المحلية ، و بروتين 46 % سجل 42500 جنيها للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف جنيه والجلوتوفيد المحلي سجل 18000 جنيها والردة 11800 جنيه للطن .

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن سعر طن الجلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيها و 47300 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 10900 جنيها ومستخلص بذرة القطن بقيمة17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 15 ألف جنيه .

وأوضح التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المحلية 42500 جنيها للطن الواحد وقشر الصويا 13500جنيها وكسر الصويا 20000 جنيها للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 19400 جنيها والذرة البيضاء المحلية 19450.

وكشف التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأكد التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المستوردة 41500 جنيه طن .

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه أشار عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر بقيمة 500 جنيها مؤخرا.

وأكد أنه برغم تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 27300 جنيه إلي 30200 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة و بحسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأشار السيد إلي أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .