أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة 5-5-2023

واصلت أسعار أعلاف الدواجن والخامات ارتفاعها اليوم الجمعة 5-5-2023، وتراوح سعر طن العلف المخصص لتسمين الدواجن بين 28000 جنيه و28800 جنيه، وعلف الماشية 19000 جنيه للطن، وأعلاف البط ودواجن البيض 24700 جنيه إلى 27000، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف والخامات العلفية.

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجل 17500 جنيه، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر الذرة الأوكراني والأمريكي والبلغاري والصربي والروماني سجل 15500 جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجل 18100 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي أيضًا ومكسب تاجر التجزئة.

وأشار التجار إلى أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 41000 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%” سجل 42000 جنيه للمحلي والمستورد، وسجل طن كسب العباد “بروتين 36%” نحو 28 ألفًا و800 جنيه، والجلوتوفيد المحلي سجل 17000 بدلًا من 18000 جنيه، والردة 12300 جنيه للطن.

وألمح التجار إلى أن سعر طن الجيلوتين المستورد “بروتين 60%” سجل 50000 جنيه للمستورد، و49700 جنيه للأنواع المحلية، والردة المحلية 12300 جنيه، ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه، وكسب العباد المحلي 16 ألف جنيه.

أسعارالأعلاف

وقال التجار إن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد، والمحلية 34000 جنيه، وقشر الصويا 13500 جنيه، وكسر الصويا 20000 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 19100 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 18900 جنيه.

وكشف التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التباين، خلال الفترة الماضية، بسبب الشح في الأسواق وتأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية، رغم وصول الكميات من الأسواق العالمية، خلال الفترة الماضية، وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وذكر التجار أن هناك استمرارًا لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق، بينما سجلت الأصناف المستوردة 41500 جنيه للطن على الأقل.

أسعار أعلاف الدواجن

من جانبه أوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأعلاف والخامات ترتبط مع زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم، وانخفض سعر طن العلف بواقع 500 جنيه.

وألمح إلى أنه رغم تحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية، حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن، اليوم، بين 28000 جنيه إلى 28800 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة، وبحسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون.

وقال السيد إن الساعات الماضية شهدت ارتفاعًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.