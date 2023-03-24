أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة 24-3-2023 وزيادة 500 جنيه للطن

ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 24-3-2023 وتراوح سعر الطن بين 22300 جنيه إلى 22700 جنيه، بزيادة 500 جنيه، كما استقرت أسعار الطن الذرة الصفراء الأرجنتينية / البرازيلية – المادة الخام للعلف – عند 19000 جنيه، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أكد التجار أن سعر الذرة الأوكراني 18600جنيه، والروماني 18800 جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 19700 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي أيضًا ومكسب تاجر التجزئة.

وأوضح التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل34000 جنيه للأنواع المحلية، وبروتين 46% سجل 35000 جنيه للمحلي، والجلوتوفيد المحلي سجل 17500 جنيه، والردة 10500 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وقال التجار إن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47000 جنيه للمستورد، و46 ألفًا و800 جنيه للأنواع المحلية، والردة المحلية 10500 جنيه، ومستخلص بذرة القطن بـ17 ألف جنيه، وكسب العباد المحلي 15 ألف جنيه.

ولفت التجار إلى أن سعر طن بذور الصويا المحلية سجلت 36500 جنيه للطن الواحد، وقشر الصويا 8500 جنيه، بدلًا من 8000 جنيه، وكسر الصويا 10500 جنيه للطن بروتين 20% .

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

وقال التجار إن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود، خلال الفترة الماضية، بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية، ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وذكر التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق، بينما سجلت الأصناف المحلية 36500 جنيه للطن.

أسعار خامات الأعلاف

من جانبه قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر عالميًّا، رغم تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية، حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 25800 جنيه إلى 24200 جنيه حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون.

وأشار السيد إلى أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعًا بالأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

يُذكَر أن الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت بأن وزارة الزراعة طبّقت الزراعة التعاقدية على الذرة، الموسم الحالي لأول مرة، حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 15000 جنيه، وبذور الصويا المحلية 36500جنيه، التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.