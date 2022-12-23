تراجعت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة 23-12-2022 ، بقيمة 500 جنيه، وتراوح طن علف التسمين الداجني لشركة النخبة بين 21700 إلى 22300 جنيه- تسليم أرض المصنع- طبقًا لعدد من التجار في الأسواق مؤكدين أن الأسعار تختلف من مصنع لآخر بحسب الجودة ونسبة البروتين.

وأكد التجار أن الكثير من شركات الأعلاف قامت بتخفيض أسعار الأعلاف؛ وهي: فيدميكس والماهر وبلادي والنور الذهبي ورابح والممتاز والنخبة وبي تي.

أسعار الأعلاف

وأوضح التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23% سجل 22300 جنيه.

يُذكر أن سعر طن مركزات التسمين والبياض ارتفعت بقيمة 500 جنيه- مؤخرًا- لتسجل 27500 جنيه للطن بروتين 45%، ويبلغ طن الذرة المستوردة في ميناء الوصول 14600 جنيه، وكسب الصويا بروتين 44% نحو 33 ألف جنيه.

وأضاف التجار أن سعر أعلاف نامي 21 سجل 22200 جنيه، وناهي 19% سجل 22100 جنيه، وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 21700 جنيه.

أسعار الأعلاف

ومن المعلوم أن طن الذرة الأرجنتيني والبرازيلي يسجل حاليًّا 15300جنيه داخل أرض المصنع، الجيلوتين المستورد 38 ألفًا و500 جنيه، الجيلوتين المحلي 38 ألفًا و300 جنيه، والردة المحلية 8500 جنيه، والجلوتوفيد 8900 جنيه للطن.

وقال التجار إن سعر أعلاف البياض الداجنة يتراوح بين 19900 جنيه إلى 15500 جنيه، وعلف البط تراوح من 20500 جنيه للطن إلى 21350 جنيهًا.

وأكد التجار أن علف أمهات الدواجن سجل 15500 جنيه، وأعلاف الماشية 17 ألف جنيه إلى 18100 جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق

وأشار التجار إلى أن أسعار أعلاف الماشية لغرض التسمين لبعض الشركات الأخرى تراوحت بين 17 ألف جنيه إلى 18 ألفًا، وأعلاف الرومي 23150 جنيهًا إلى 23050 جنيهًا.

يُذكر أن سعر طن العلف لبعض الشركات ارتفع، في الفترة الماضية، إلى 26000 جنيه للطن المخصصة للرومي؛ نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج، وسجل طن قشر فول الصويا 8300 جنيه، والردة دي جي الأمريكية 16100 جنيه.

وأكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك تراجعًا في سعر طن الأعلاف للدواجن، مع تحسن معروض الخامات المستوردة، بينما انخفضت أسعار علف الماشية والأرانب بنسب مختلفة.

وأفاد السيد بأن أسباب جنون أسعار العلف، خلال الفترة الماضية، هو زيادة أسعار خامات الأعلاف عالميًّا، والتي يتم تدبيرها بسعر الدولار، ومن ثم ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع.

ونوه السيد بأن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيد من التقلبات في الأسواق مع عدم استقرار سعر الدولار.

وكانت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبّقت الزراعة التعاقدية على الذرة الموسم الحالي، لأول مرة، حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.