صعدت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة 17-3-2023 بقيمة 300 جنيه لدى عدد من شركات ومصانع إنتاج الأعلاف الخاصة لتسمين الدواجن، وكذلك علائق البياض والبط والماشية والأرانب والرومي والمواشي زادت بقيمة 200 جنيه، وفقًا لعدد من المتعاملين والتجار في الأسواق، في ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار والخامات المستوردة.

وتراوح سعر طن علف التسمين الداجني لعدد من الشركات بين 23350 جنيهًا إلى 22800 جنيه – تسليم أرض المصنع – طبقًا لمتوسط الأسعار، اليوم، لعدد من الشركات.

وأوضح التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 24% سجل 23350 جنيهًا على الأقل، وبروتين 23% سجل 23300 جنيه لنوع بادي.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر أعلاف نامي 21% سجل 23225 جنيهًا، ونامي 19% سجل 23200 جنيه، وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 23150 جنيهًا، وعلف ست البيت 22800 جنيه.

ونوه التجار بأن سعر طن العلف البياض تراوح بين 21200 إلى 21600 جنيه، وعلف الرومي بين 23500 إلى 26800 جنيه للطن، وأعلاف البط 22100 جنيه إلى 22800 جنيه، وعلف الأغنام 13100 جنيه إلى 14600 جنيه.

وأفاد التجار بأن سعر طن علف الماشية سجل 14400 جنيه للطن حتى 18100 جنيه.

وأضاف التجار أن طن النخالة أو الردة سجل 10500 جنيه، والذرة الأرجنتيني أو البرازيلي 19500 جنيه – تسليم أرض المصنع – والذرة المحلية 19000 جنيه للطن، وتُعدّ تلك المواد الأساسية للعلف، والذرة الأمريكية والبلغاري والصربي بـ19000 جنيه للطن.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

وذكر التجار أن سعر الجيلوتين المستورد سجل 47500 جنيه، والجيلوتين المحلي 47300 جنيه، والردة المحلية 10500 جنيه، والجلوتوفيد 16500 جنيه.

وأكد التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة تراوح بين 35000 جنيه إلى 38000 جنيه، وكُسب الصويا بروتين 46% سجل 34000 جنيه للطن المحلي، وبروتين 44% سجل 33000 جنيه، والردة الدي جي الأمريكية 20000 جنيه.

وكشف التجار أن سعر طن قشر الصويا 13000 جنيه للطن، ومخلفات الصويا 14000 جنيه، وكسب العباد 20 ألف جنيه، وكسب السمسم 12 ألفًا، وكسب فول السوداني 13 ألفًا، وكسب البنجر 9500 إلى 13 ألف جنيه، وتفلة زيتون بـ11000 جنيه، ومستخلص بذرة القطن 18000 جنيه، ومستخلص عباد محلي 15000 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وكان سعر طن العلف لبعض الشركات قد ارتفع، في الفترة الماضية، إلى 26000 جنيه للطن المخصصة للرومي؛ نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج، وسجل طن قشر فول الصويا 12000 جنيه، والردة دي جي الأمريكية 18000 جنيه.

من جانبه أوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك ارتفاعًا في أسعار طن الأعلاف للدواجن، خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت، خلال الساعات القليلة الماضية، الأسعار بقيمة 300 جنيه.

وأكد السيد أن أسباب ارتفاع أسعار العلف، خلال الفترة الماضية، هو زيادة أسعار خامات الأعلاف عالميًّا، وأيضًا صعود الدولار، ومن ثم ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع.

وكشف السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيدًا من التقلبات في الأسواق، مع عدم استقرار سعر الدولار.

وكانت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبّقت الزراعة التعاقدية على الذرة، الموسم الحالي، لأول مرة، حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.