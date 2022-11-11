أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة 11-11-2022

شهدت أسعار أعلاف الدواجن استقرارا علي مستوياتها المرتفعة اليوم الجمعة 11 -11-2022 ،وسجل طن الذرة المستوردة 10000 جنيها، و كسب العباد 12 ألف جنيها ،وتعد الصويا والذرة وعباد الشمس أبرز مكونات أعلاف الدواجن .

وأكد التجار أن الجيلوتين المستورد سجل 31200 جنيها ، بينما سجل الجيلوتين المحلي 31100 جنيها للطن ، ويعد الجيلوتين والذرة من أبرز مكونات الأعلاف .

أسعار الأعلاف اليوم

وقال التجار أن الذرة المستوردة ،التي تعد أبرز خامات إنتاج العلف النهائي سجلت في أصناف ذرة الأرجنتيني أو البرازيلي 10000 جنيها بدلا من 10000 جنيها مع إستمرار تباين الأسعار عالميا ،و التضخم المحلي وزيادة سعر صرف الدولار .

وأضاف التجار أن سعر الذرة الأوكراني / الروماني ،سجلت 9500 جنيها ،والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 10700 جنيها ، دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

وأشار التجار إلي أن سعر كسب الصويا بروتين 44 % سجل 23500 جنيها ،وبروتين 46 % سجل 24 ألف جنيه،والجلوتوفيد سجل 8100 جنيها، وسجل طن الردة 7400 جنيها ،وكسب العباد بروتين 36% سجل 12000 جنيه بدلاً من 10300 جنيها بزيادة 1700 جنيها للطن .

أسعار الأعلاف

ولفت التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين المحلي سجل 31100 جنيها، والجيلوتين المستورد 31200 جنيها والردة المحلية 7400 جنيها .

وأفاد التجار أن إرتفاع خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والجيلوتين والذرة داخل مصر يرجع إلى نقص الكميات التي تدخل مصر من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية ، وارتفاع وزيادة التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا ،وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية التي تتفاقم هذة الأيام.

وأوضح التجار أن هناك اختفاء كسب العباد من الأسواق خلال الفترة الماضية وقبل أن يعاود الظهور مسجلا 12 ألف جنيه ، بينما سجل طن الردة المحلية 7400 جنيها للطن .

سعر العلف اليوم

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأعلاف تواصل الجنون خلال الساعات الماضية،كما تشهد مستويات غير مسبوقة ،ليتراوح الطن بين 16700 جنيها إلي 16800جنيه بزيادة 100 في علف التسمين .

وأوضح السيد أن سعر العلف بادي 23% سجل 16700 جنيها للطن ، وعلف ونامي بروتين 21% سجل 16650،وعلف ناهي بروتين 19% سجل 16550جنيها ،وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 16200 جنيها وعلف ست البيت 16200 جنيها للطن .

وأوضح السيد أن سعر العلف البياض تراوح من 15500 جنيه إلى 15900 جنيها -تسليم أرض المصنع- وعلف بياض بروتين 16% سجل 14450جنيها، وعلف بياض بروتين 18% سجل 14550 جنيها .

سعر العلف الداجني

وأفاد السيد أن الأسعار الحالية للاعلاف و مدخلاتها غير مسبوقة علي الاطلاق مضيفا أن السعر المناسب للطن هو 12500 جنيها .

وكشف السيد أنه رغم استمرار حصاد الذرة المحلية ،

وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة الإفراج عن الخامات من الموانئ إلا أن لا تكفي الطاقات الإنتاجية في المصانع التي تعطلت منذ فترة طويلة .

وأشار السيد أن الساعات الماضية شهدت صعودا في الأسعار في سعر العلف النهائي والخامات أيضا .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف .

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 9800 جنيها و بذور الصويا المحلية 20 ألف جنيه.