أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة.. الطن يستقر عند 6400 جنيه

تستورد مصر أغلب مكونات الأعلاف من الذرة وفول الصويا من الأسواق الخارجية، ويجري تصنيع الأعلاف في السوق المصري.

استقرت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة في المتوسط عند 6400 جنيه للطن، عقب آخر زيادة حققتها الأعلاف والتي بلغت 100 جنيه للطن.

وكان السعر يقترب من 6300 جنيه بنهاية العام الماضي، فيما تباينت أسعار أعلاف الدواجن بين الشركات المنتجة لها، ولكنها تتراوح في المتوسط بين 5750 وحتي 6500 جنيه للطن، وفقًا لتركيز الأعلاف المختلفة في التربية.

وتتباين الأعلاف، بين بادي تسمين سوبر 23%، ونامي تسمين سوبر 21%، وناهي تسمين سوبر 19%، وبادي نامي تسمين 21%.

ومن أبرز الشركات المنتجة للأعلاف في السوق المصرية، الدقهلية للدواجن، والقاهرة للدواجن، والوادي، إضافة إلى شركات سوبر فيد للدواجن والأعلاف، والمرعي للاعلاف والدواجن، والعادل لتصنيع الأعلاف، والمهندس للأعلاف، والإيمان للأعلاف، وسامي عايد للأعلاف، والوزير للأعلاف والدواجن، بالإضافة إلي شركات التقوي والجميل والرضوان.

وتستورد مصر أغلب مكونات الأعلاف من الذرة وفول الصويا من الأسواق الخارجية، ويجري تصنيع الأعلاف في السوق المصري.

وكان رئيس شعبة الثروة الداجنة، قد ذكر أن أسعار الدواجن كانت ارتفعت بين 10-15% بنهاية ديسمبر الماضي.

مرجعًا ذلك إلى إحجام المربين عن تربية الدواجن خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يتسبب في شح المعروض، وستظل ذلك حتى دخول شهر رمضان المعظم.

ويقترب إنتاج مصر من الدواجن من 2 مليون طائر يومي، ويبلغ قرابة 1.3 مليار طائر سنويا، وتستورد مصر جزءًا من احتياجاتها من الأسواق الخارجية، خاصة من البرازيل.