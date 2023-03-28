صعدت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 28-3-2023 وتأرجح سعر الطن بين 26300 جنيه إلى 26800 جنيه لصنف التسمين و علف البياض 24500 جنيه وسجلت أسعار طن الذرة الصفراء الأرجنتينية أو البرازيلية – وهي المادة الخام للعلف – عند 18100 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أضاف التجار أن سعر الذرة الأوكراني سجل 17500 جنيه، والروماني 17500 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 18700 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار أعلاف الدواجن

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” 34000 جنيه للأنواع المحلية و بروتين 46% سجل 35000 جنيه للمحلي، والجلوتوفيد المحلي سجل 17500 جنيه والردة 10500 جنيه للطن.

وأفاد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47000 جنيها و46 ألفا و800 جنيه للأنواع المحلية، والردة المحلية 10500 جنيه ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 15 ألف جنيه.

وقال التجار إن سعر طن بذور الصويا المحلية سجل 36500 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 8500 جنيه وكسر الصويا 10500 جنيه للطن بروتين 20%.

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأشار التجار إلى أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المحلية 36500 ألف جنيه طن.

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر عالميا، برغم تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية،حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 25800 جنيه إلى 27000 جنيه حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأفاد السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت أن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف .

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 15000 جنيه وبذور الصويا المحلية 36500 جنيه، التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائيه.