أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 25-4-2023

إرتفعت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الثلاثاء 25-4-2023 وسجلت أسعار الردة 12800 جنيها بدلا من 11300 بارتفاع 1500 جنيها ، وتراوح سعر طن العلف المخصص لتسمين الدواجن بين 26700 جنيها و 27300 جنيها في ظل استمرار ارتفاع اسعار الاعلاف والخامات العلفية.

وأشار التجار إلي أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 19300جنيها دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن ، بينما يسجل سعر طن علف البياض 24300 جنيه .

أسعار أعلاف الدواجن

وأشار التجار إلي أن سعر الذرة الأوكراني والأمريكي والبلغاري والصربي والروماني سجلت 18800جنيها، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 20400 جنيها دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

وأوضح التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 39800 جنيه للأنواع المحلية و بروتين 46 % سجل 41500 جنيها للمحلي والمستورد ،وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف جنيه، والجلوتوفيد المحلي سجل 18000 جنيها والردة 11300جنيه للطن .

وأفاد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيها و 47300جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 10900 جنيها ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 15 ألف جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

وأفاد التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية 34000 جنيها للطن الواحد، وقشر الصويا13500 بدلا من 13000 جنيها ،وكسر الصويا 20000 جنيها للطن بروتين 20% ،والذرة الصفراء المحلية 19400 جنيها والذرة البيضاء المحلية 19450.

وأوضح التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ،ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأشار التجار إلي أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق ، بينما سجلت الأصناف المحلية 34000جنيه طن .

أسعار الأعلاف

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر بقيمة 500 جنيها مؤخرا.

وأكد أنه برغم تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 27300 جنيه إلي 30200 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة و بحسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأشار السيد إلي أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت أن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف .

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 19400جنيها و بذور الصويا المحلية40000جنيه،التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائيه.