تفاوتت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين 17- 7-2023 وتراوح الطن بين 21400 إلى 21000 جنيه لبادي التسمين للدواجن وعلف الماشية 14000 جنيه إلى 18700 جنيه وأعلاف البط 19700 جنيه وعلف الأرانب 14000 جنيه وأعلاف الدواجن إنتاج البيض 18000 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأشار التجار إلي أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 12700 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية سجل 10600 جنيه للطن والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13400 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 28.5 ألف للأنواع المحلية، وبروتين 46% سجل 29.5 ألف جنيه للمحلي وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 19 ألف للمستورد والجلوتوفيد 10750 جنيها والردة 10600 جنيه.

أسعار الخضروات

ونوه التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيه للمحلي ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه .

وكشف التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 32000 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500 جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 12800.

وأوضح التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

أسعار الخضروات والفاكهة

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

ومن جانبه أفاد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 20000 جنيه و 21000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم .

أسعار الخضروات والفواكه

وأفاد السيد أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأكد السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والاغنام وغيرها.