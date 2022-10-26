أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء في مصر

واصلت أسعار خامات أعلاف الدواجن الصعود اليوم الأربعاء 26-10-2022 ، وقفز طن كسب الصويا 300 جنيه التي تعد المادة الأساسية لتصنيع الأعلاف ، وسجلت الذرة المستوردة الأرجنتيني أو البرازيلي 10800 جنيه -صب أرضه – مع استمرار موجة غلاء الأسعار مدفوعة بالتضخم العالمي .

وأكد التجار أن سعر الذرة الأوكراني أو الروماني ، سجلت -صب أرضه- 10300 جنيه ، والذرة الفشار الأرجنتيني 10500 جنيه ، دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد التجار أن سعر كسب الصويا بروتين 44% سجل 22 ألف جنيه اليوم بدلا من 21700 جنيه أمس ، وبروتين 46% سجل 22500 جنيه بدلا من 22200 جنيه أمس .

وأضاف التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي سجل 22200 جنيه والجيلوتين المستورد 22300 جنيه والردة المحلية 7000 جنيه.

ونوه التجار أن ارتفاع أسعار كسب الصويا بقيمة 300 جنيه في الطن الواحد في غضون ساعات قليلة ، نتيجة تراجع الكميات التي دخلت السوق من الموانئ العالمية وارتفاع معدلات التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا ومحليا والحرب الروسية الأوكرانية التي تستعر هذه الأيام.

وقال التجار إن سعر طن كسب العباد سجل 8600 جنيه بينما سجل طن الردة المحلية 7000 جنيه .

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار العلف النهائي للدواجن ارتفع بقيمة 400 جنيه اليوم ، ليتراوح الطن بين 15200 جنيه إلي 16200 جنيه .

وأوضح السيد أن سعر طن العلف حاليا هو الأعلي علي الإطلاق مضيفا أن السعر المناسب له 12500 جنيه.

ولفت إلى أنه رغم استمرار حصاد الذرة المحلية وزيادة الإفراج عن الخامات من الموانئ إلا أنه لا يكفي الطاقات الإنتاجية في المصانع التي تعطلت منذ فترة طويلة .

وأشار السيد إلي أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعات في الأسعار في سعر العلف إلا أن صعود كسب الصويا قد يدفعها للصعود مجددا .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف .

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 9800 جنيه وبذور الصويا المحلية 20 ألف جنيه.