ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 30-10-2022، وفقا لتسعير بعض الشركات المنتجة للعلف بقيمة 700 جنيه للطن الواحد مع ارتفاع أسعار خامات الأعلاف باستمرار وسجل طن سوبر بادي بروتين 23% حوالي 17350 جنيها للطن أرض المصنع.

وأكد التجار أن العلف سوبر نامي بروتين 21% سجل 17275 وسوبر ناهي 19% سجل 17175 وأعلاف سوبر بادي نامي21 % سجل 16950.

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن أسعار بدي نامي بروتين 21% منزلي 16750 جنيها وعلف بياض 14 % سجل 15250 وعلف بياض 16% سجل 15500 وعلف بياض 18% سجل 15700.

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار العلف النهائي للدواجن ارتفع بقيمة 1500منذ الخميس، ليتراوح الطن بين 16200 جنيه إلي 17500 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأوضح السيد أن سعر طن العلف حاليا هو الاعلي علي الإطلاق، مضيفا أن السعر الاقتصادي له 12500 جنيه.

وأكد أنه رغم استمرار حصاد الذرة المحلية وزيادة الإفراج عن الخامات من الموانئ إلا أن لا تكفي الطاقات الإنتاجية في المصانع التي تعطلت منذ فترة طويلة .

وقال السيد إن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف إلا أن صعود كسب الصويا قد يدفعها للصعود مجددا .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف .

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 9800 جنيها و بذور الصويا المحلية 20 ألف جنيه.