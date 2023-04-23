أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 23-4-2023

تماسكت أسعار أعلاف الأعلاف اليوم الأحد 23-4-2023 بنحو 500 جنيه فيما يخص أصناف التسمين مع ارتفاع أسعار الخامات المستوردة التي تعد المواد الأولية للانتاج العلف وتراوح سعر طن العلف المخصص لتسمين الدواجن بين 26800 جنيه و 27350 جنيها في ظل استمرار ارتفاع اسعار الاعلاف والخامات العلفية.

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 19200جنيها وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن بينما يسجل سعر طن علف البياض 24300جنيه .

أسعار أعلاف الدواجن

وأوضح التجار أن سعر الذرة الأوكراني والأمريكي والبلغاري والصربي والروماني سجلت 18800جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 20200 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأوضح التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 40000 جنيه للأنواع المحلية و بروتين 46 % سجل 42000 جنيه للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف جنيه والجلوتوفيد المحلي سجل 18000 جنيها والردة 11300جنيه للطن .

وأفاد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيه و 47300 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 10900 جنيه ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 15 ألف جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية 34000 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 13000جنيه وكسر الصويا 20000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 19400 جنيه والذرة البيضاء المحلية 19450.

وأوضح التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأكد التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المحلية 34000 جنيه طن .

أسعار الأعلاف

ومن جانبه كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر بقيمة 500 جنيه مؤخرا.

وألمح السيد إلي أنه برغم تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 27300 جنيه إلي 30200جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة و بحسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأضاف السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت أن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف .

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 19400جنيه و بذور الصويا المحلية 40000 جنيه،التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.