أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 14-5-2023

تفاوتت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الأحد 14-5 -2023 وتراجعالطن بقيمة 400 جنيها للطن، وتأرجحت اسعار الأعلاف الداجنة بين26300 إلى 26700جنيها وعلف الماشية 16600 جنيه للطن وأعلاف البط 25000 جنيها وأعلاف دواجن البيض 23200 للطن طبقا لعدد من التجار .

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 16700 جنيه وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن .

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

وقال التجار أن سعر الذرة الأوكراني والأمريكي والبلغاري والصربي والروماني 14700 جنيها والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 17400 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأشار التجار إلي أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” ب 38000 جنيه للأنواع المحلية و بروتين 46 % ب39000 جنيها للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف والجلوتوفيد المحلي سجل15200 والردة 12000جنيه للطن .

وكشف التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 52500 بدلا من 50000 جنيها للمستورد و 49700 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 12000 جنيها علي الاكثر ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 16 ألف جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيها للطن الواحد والمحلية 34000 وقشر الصويا 13500جنيها وكسر الصويا 20000 جنيها للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 16700 جنيها والذرة البيضاء المحلية 16800.

وقال التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار الأعلاف اليوم

وأشار التجار إلي أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المستوردة 41500 جنيه طن علي الاقل .

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف يتراوح بين 26000 و 27000جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وانخفض سعر طن العلف بواقع 1500 جنيها خلال الأسبوع الجاري .

وألمح السيد إلي تراجع اسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وذكر السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .