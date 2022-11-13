أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 13-11-2022

انخفضت أسعار اعلاف الدواجن اليوم الأحد 13-11-2022 بنحو 300 جنيها للطن حيث أخطرت شركات الأعلاف عملاءها بالاسعار الجديدة التي تسري ابتداءا من صباح اليوم وعلي رأسها شركات الوادي وشركة نيوهوب وعدد من الشركات الأخرى في مصر وجاءت الأسعار كالتالي للطن :

علف بادي 23 % : 16700 جنيها

علف نامي 21%: 16600جنيها

علف ناهي 19% : 16550 جنيها

علف بادي نامي: 16100 جنيها

وعلف سوبر بلدى اقتصادي : 15750 جنيها

علف بياض 15% : 14900جنيها

علف بياض16%: 15000جنيها

وأكد تقرير صادر عن شركة الوادي أنه في حالة التحميل من المخازن الرئيسية يتم احتساب تكلفة اضافية كالآتي ،مخزن السادات 35 جنيها فقط للطن علي أن تزيد الأسعار 40 جنيها للعبوات 25 كيلو .

أسعار الأعلاف اليوم



وأضاف التجار أن علف امهات الدواجن 12500 ألف جنيه ،واعلاف الماشية 10900جنيه إلى 11 ألف و400 جنيها .

وكشف عدد من التجار أن سعر اعلاف الماشية لغرض التسمين تراوح من 10050جنيه إلى 13ألف جنيه ،وعلف امهات البط 12 ألف و400 جنيه إلى 15700جنيه ،واعلاف تسمين بط 15300 جنيه إلى 14650 جنيه .

وأشار التجار إلي أن أعلاف تسمين الرومي تراوحت بين 17040جنيه إلى 15250جنيه، وعلف تسمين الاسماك 17600 جنيها إلى 16650 جنيه .

وأضاف التجار أن اعلاف الأغنام تسجل 9850 جنيه للطن .

أسعار الأعلاف

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك تراجعا في سعر طن الأعلاف بقيمة تتراوح بين 200/ 300 جنيها مع زيادة المعروض .

وأوضح أن السبب هو انخفاض أسعار خامات الأعلاف التي يتم تدبيرها بسعر الدولار ،وبالتالي تراجع اسعار العلف مشيرا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع .

وأوضح السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيد من التقلبات في الاسواق مع عدم استقرار سعر الدولار .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف