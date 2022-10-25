أسعار أعلاف الدواجن المتداولة لـ55 شركة في الأسواق

تنشر بوابة “المال” قائمة بأسعار الأعلاف لـ55 شركة واسمًا تجاريًّا متدولة في السوق، وذلك تسليم أرض المصنع، في ظل استمرار أزمة الأعلاف المشتعلة حاليًّا، التي كانت بسبب عدم وجود سيولة دولارية، وهذه الأنواع مخصَّصة لتسمين الدواجن كالتالي والأسعار المتداولة للطن في أرض المصنع.

أعلاف الفجر: 16100 جنيه

الإيمان: 15300 جنيه

القاهرة للدواجن: 15690 جنيهًا

أعلاف السويس: 16400 جنيه

أعلاف المجد: 15500 جنيه

علف سامي عايد: 16000 جنيه

أعلاف شركة الدقهلية: 15900 جنيه

علف القائد: 16500 جنيه

أعلاف الوادي فودز: 15700 جنيه

علف نيوهوب: 16400 جنيه

أعلاف بي تي: 16400 جنيه

علف أركو: 16700 جنيه

علف أكما: 15350 جنيهًا

علف النور والبركة: 16000 جنيه

علف هيرمان: 16250 جنيهًا

علف الصلاح: 16200 جنيه

أعلاف شركة الأهرام: 15550 جنيهًا

علف الفريد: 16300 جنيه

أعلاف فيدكو: 15800 جنيه

علف إيجيبت فيد: 16100 جنيه

أعلاف شركة نماء: 16350 جنيهًا

علف الفتح: 16000 جنيه

أعلاف الصفوة: 16700 جنيه

علف شركة المصريين: 16700 جنيه

أعلاف الهادي: 16300 جنيه

أعلاف النهضة: 16700 جنيه

علف الحمد: 16600 جنيه

أعلاف دلتا مصر: 16300 جنيه

علف النخبة: 16300 جنيه

أعلاف الضحى: 16400 جنيه

علف نوفل: 16800 جنيه

أعلاف النجوم: 15750 جنيهًا

علف فيد ميكرز: 16100 جنيه

أعلاف الأبرار: 16000 جنيه

علف نجوم الوادي: 16000 جنيه

علف الخواص: 16200 جنيه

أعلاف الهدى: 15600 جنيه

علف العهد: 15800 جنيه

أعلاف الفرنساوي: 15200 جنيه

علف البركة: 16300 جنيه

أعلاف سيد زكريا: 16200 جنيه

علف الرواد: 16150 جنيهًا

أعلاف بشاير الخير: 16700جنيه

علف الأصيل: 15800 جنيه

أعلاف المصرية الهولندية: 15700 جنيه

علف الأندلس: 16300 جنيه

أعلاف المصرية الدولية: 16200 جنيه

علف الشرقية للأعلاف مسعود جروب: 16000 جنيه

أعلاف الفاروق: 16500 جنيه

علف الوداد: 16000 جنيه

أعلاف البوادي: 16000 جنيه

علف المحروسة: 16300 جنيه

أعلاف السلام برج العرب: 16000 جنيه

أعلاف السلام أسيوط: 16100 جنيه

أعلاف المهندس: 16300 جنيه