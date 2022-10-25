أسعار أعلاف الدواجن المتداولة لـ55 شركة في الأسواق

تنشر بوابة “المال” قائمة بأسعار الأعلاف لـ55 شركة واسمًا تجاريًّا متدولة في السوق، وذلك تسليم أرض المصنع، في ظل استمرار أزمة الأعلاف المشتعلة حاليًّا، التي كانت بسبب عدم وجود سيولة دولارية، وهذه الأنواع مخصَّصة لتسمين الدواجن كالتالي والأسعار المتداولة للطن في أرض المصنع.
أعلاف الفجر: 16100 جنيه
الإيمان: 15300 جنيه
القاهرة للدواجن: 15690 جنيهًا
أعلاف السويس: 16400 جنيه
أعلاف المجد: 15500 جنيه
علف سامي عايد: 16000 جنيه
أعلاف شركة الدقهلية: 15900 جنيه
علف القائد: 16500 جنيه
أعلاف الوادي فودز: 15700 جنيه
علف نيوهوب: 16400 جنيه
أعلاف بي تي: 16400 جنيه
علف أركو: 16700 جنيه
علف أكما: 15350 جنيهًا
علف النور والبركة: 16000 جنيه
علف هيرمان: 16250 جنيهًا
علف الصلاح: 16200 جنيه
أعلاف شركة الأهرام: 15550 جنيهًا
علف الفريد: 16300 جنيه
أعلاف فيدكو: 15800 جنيه
علف إيجيبت فيد: 16100 جنيه
أعلاف شركة نماء: 16350 جنيهًا
علف الفتح: 16000 جنيه
أعلاف الصفوة: 16700 جنيه
علف شركة المصريين: 16700 جنيه
أعلاف الهادي: 16300 جنيه
أعلاف النهضة: 16700 جنيه
علف الحمد: 16600 جنيه
أعلاف دلتا مصر: 16300 جنيه
علف النخبة: 16300 جنيه
أعلاف الضحى: 16400 جنيه
علف نوفل: 16800 جنيه
أعلاف النجوم: 15750 جنيهًا
علف فيد ميكرز: 16100 جنيه
أعلاف الأبرار: 16000 جنيه
علف نجوم الوادي: 16000 جنيه
علف الخواص: 16200 جنيه
أعلاف الهدى: 15600 جنيه
علف العهد: 15800 جنيه
أعلاف الفرنساوي: 15200 جنيه
علف البركة: 16300 جنيه
أعلاف سيد زكريا: 16200 جنيه
علف الرواد: 16150 جنيهًا
أعلاف بشاير الخير: 16700جنيه
علف الأصيل: 15800 جنيه
أعلاف المصرية الهولندية: 15700 جنيه
علف الأندلس: 16300 جنيه
أعلاف المصرية الدولية: 16200 جنيه
علف الشرقية للأعلاف مسعود جروب: 16000 جنيه
أعلاف الفاروق: 16500 جنيه
علف الوداد: 16000 جنيه
أعلاف البوادي: 16000 جنيه
علف المحروسة: 16300 جنيه
أعلاف السلام برج العرب: 16000 جنيه
أعلاف السلام أسيوط: 16100 جنيه
أعلاف المهندس: 16300 جنيه