أسعار أضحية العيد في منافذ وزارة الزراعة

استعدت وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية وقطاع الإنتاج الحيواني لاستقبال عيد الأضحى المبارك، عبر توفير حجز أضاحي العيد في بعض المنافذ والمحطات التابعة لقطاع الإنتاج بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة

قال المهندس سعيد دسوقى، مدير عام الانتاج الحيوانى بوزارة الزراعة إن الوزارة استعدت لتقديم اللحوم في المنافذ المختلفة حيث يتم طرح الكيلو الكندور عالي الجودة بسعر 115 جنيها ، والمتوسط 110 جنيهات وهو اقل بقيمة 20 إلي 30 جنيها مقارنة بالسوق .

وأوضح الدسوقي أنه يتم طرح الأضاحى للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى من خلال منظومة متبعة ومنظمة من قبل الحكومة، ويقومون ببيع الأضاحى عبر منافذ الوزارة حيث تم البدء بمحافظة كفر الشيخ ، سوهاج .

وأضاف مدير عام الانتاج الحيوانى بوزارة الزراعة أن الوزارة استعدت لاستقبال عيد الاضحى من خلال الاعلان عن استمرار سير العمل خلال العشر الاوائل من ذي الحجة ، كما تم الاستعداد منذ 6 أشهر عن طريق تجهيز الحيوانات وتثمينها وعمل التحصينات اللازمة للوصول به لمستوى جيد للحوم والتى تم طرحها للبيع بأسعار 60 جنيها للأغنام و 57 للبقرى و 50 للجاموس.

وأشار إلى أن الأضاحى لها رقم وسجلات لدى الوزارة عن سلالات الأب والأب للأضحية مع اعطاء الأضحية كافة التحصينات الدورية من الهيئة العامة للطب البيطرى إلى جانب متابعة الأطباء البيطريين لكافة التحصينات والأدوية التى يتم إعطائها للحيوانات .

وأكد د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن د ايمن محروس رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر يرافقه مديري عموم المجازر والتفتيش علي اللحوم بالهيئة يقومون يوميا بالمرور على المجازر لمتابعة مدى إستعداداتها لإستقبال عيد الأضحي المبارك والتأكد من حسن سير العمل وإنتظامه ومراعاة تطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعمل بالمجازر وكذلك مراعاة الإجراءات الخاصة بالرفق بالحيوان وعدم إستخدام القسوة أثناء الذبح.

‏وأضاف محمود أن المجازر تقوم بذبح الاضاحي وتقديم الرعاية البيطرية مجانا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للحد من الذبح في الشوارع للحفاظ على صحة المواطنين وعلى البيئة من التلوث مشيرا إلى توجيهات وزير الزراعة بتكثيف ،حملات الرقابة والتفتيش على منافذ بيع اللحوم الاسماك والدواجن استعدادا للعيد بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات بالهيئة تعمل على مدار الساعة خلال الإجازة.