أسعار أسهم كارفور تهوي 13%

خالد بدر الدين هبطت أسعار أسهم شركة كارفور الفرنسية لمبيعات التجزئة 13% فى ختام تعاملات اليوم الخميس ببورصة باريس، في أكبر خسارة يومية لها منذ 20 عامًا بعد أن حذرت سلسلة متاجر البقالة الفرنسية من أن أرباحها هذا العام قد تنخفض 12%. ذكرت وكالة رويترز أن سلسلة متاجر البقالة الفرنسية قلّصت هد

خالد بدر الدين

هبطت أسعار أسهم شركة كارفور الفرنسية لمبيعات التجزئة 13% فى ختام تعاملات اليوم الخميس ببورصة باريس، في أكبر خسارة يومية لها منذ 20 عامًا بعد أن حذرت سلسلة متاجر البقالة الفرنسية من أن أرباحها هذا العام قد تنخفض 12%.





ذكرت وكالة رويترز أن سلسلة متاجر البقالة الفرنسية قلّصت هدفها لنمو المبيعات هذا العام، بعد أن أعلنت عن أرباح دون التوقعات للنصف الأول من العام الحالي بسبب احتدام المنافسة بسوق التجزئة مما يضغط على الهوامش الربحية.

ومع ذلك فقد حققت سلسلة متاجر كارفور الفرنسية أرباحًا صافية بقيمة 67 مليون يورو، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بخسائر بقيمة 48 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2009.

وترى سلسلة متاجر كارفور الفرنسية وكبرى متاجر التجزئة في أوروبا أن تحقيق الأرباح يرجع إلى ارتفاع الأرباح والمبيعات في الدول الناشئة، لترتفع أرباح التشغيل خلال النصف الأول من هذا العام إلى 712 مليون يورو، بزيادة نسبتها 40.3 %، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.