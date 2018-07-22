أسعار أسهم فيسبوك تقفز 5 % لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها

خالد بدر الدينقفزت أسعار أسهم شركة فيسبوك الأمريكية صاحبة أكبر مواقع تواصل اجتماعى فى العالم بحوالى 5 % مع نهاية الأسبوع الماضى ليتجاوز سعر السهم 108 دولار لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها .وذكرت وكالة رويترز أن أسعار أسهم شركة فيسبوك انتعشت الأسبوع الماضى لتزاد القيمة السوقية لها بحو

خالد بدر الدين



قفزت أسعار أسهم شركة فيسبوك الأمريكية صاحبة أكبر مواقع تواصل اجتماعى فى العالم بحوالى 5 % مع نهاية الأسبوع الماضى ليتجاوز سعر السهم 108 دولار لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها .



وذكرت وكالة رويترز أن أسعار أسهم شركة فيسبوك انتعشت الأسبوع الماضى لتزاد القيمة السوقية لها بحوالى 30 مليار دولار لترتفع إلى أكثر من 832 مليار دولار بفضل تزايد الطلب على برامج السوفت وير المتخصصة فى الحوسبة السحابية .

وارتفعت القيمة السوقية لشركة فيسبوك بأكثر من الضعف منذ أن تقلد ساتيا ناديلا منصب الرئيس التنفيذى للشركة فى عام 2014

وركز على أنشطة جديدة للسوفتوير مثل أوفيس 365 التى قفزت إيراداتها بحوالى 13.1 % هذا العام حتى الآن لتصل إلى أكثر من 9.67 مليار دولار كما زادت خدمة حوسبة أزور يحوالى 89 %.



ويحتل مارك زوكيربيرج صاحب شركة فيسبوك الأمريكية أكبر شركة مواقع تواصل اجتماعى فى العالم المركز الثالث فى قائمة مؤشر بلومبرج لأثرياء العالم بثروة تقدر بحوالى 83.6 مليار دولار وبزيادة تجاوزت 9.83 مليار دولار هذا العام.



وكانت أسعار أسهم فيسبوك أكبر شركة مواقع تواصل اجتماعى فى العالم كسبت أكثر من 12 % خلال شهر مايو الماضى فى أفضل أداء شهرى منذ حوالى عام ليقترب سعر السهم من 194 دولار ليسجل أعلى مستوى فى تاريخه . فى ذلك الوقت .



ويتوقع المحللون استمرار ارتفاع أسعار أسهم فيسبوك هذا العام ليتجاوز سعر السهم حوالى 222 دولار بزيادة حوالى 15 % خلال بقية شهور العام الجارى وبرغم أن الشركة خسرت حوالى 10 % فى شهر مارس الماضى بسبب فضيحة انتهاك بيانات المستخدمين لفيسبوك .

وواجهت شركة فيسبوك تحقيقات مكثفة بسبب الفضيحة المحرجة التى أثرت على ملايين المستخدمين الذين تم انتهاك بياناتهم الشخصية و استخدمتها شركات فى الاستشارات السياسية بصورة غير قانونية بعد ظهور تقرير يؤكد اتساع نطاق تحقيقات فيدرالية ليشمل المزيد من وكالات حكومية بخصوص انتهاك شركة كامبريدج أناليتيكا لبيانات المشتركين على الفيسبوك .

