أسعار أسهم فولكسفاجن تقفز 38% هذا العام لتوسعها بالسيارات الكهربائية

صعدت أسعار مجموعة فولكسفاجن بأكثر من 9 % يوم الثلاثاء فى بورصة فرانكفورت لتسجل أعلى مستوى منذ 6 يوليو 2015.

تتوقع مجموعة فولكسفاجن الألمانية أكبر منتجة سيارات فى أوروبا والتى تملك علامات تجارية عالمية تتراوح بين العربات الفاخرة مثل أودى وبنتلى إلى الاقتصادية مثل سيات وسكودا، ارتفاع القيمة السوقية لها إلى أكثر من 200 مليار يورو (238 ملياردولار) بعد أن قفزت أسعار أسهمها بما يزيد عن 38 % منذ بداية العام حتى الآن بفضل تصريح رئيسها التنفيذى هيربرت دايس عن خططها التوسعية فى مجال المركبات الكهربائية لتتفوق على تيسلا الأمريكية أكبر شركة سيارات كهربائية فى العالم.

وصعدت أسعار مجموعة فولكسفاجن بأكثر من 9 % اليوم الثلاثاء فى بورصة فرانكفورت لتسجل أعلى مستوى منذ 6 يوليو 2015.

وذكرت وكالة رويترز أن فولكسفاجن ثانى أكبر شركة سيارات بالعالم بعد تويوتا اليابانية بلغت قيمتها السوقية اليوم 121 مليار يورو.

فولكسفاجن تسعى لتصبح أكبر شركة سيارات كهربائية بالعالم

وأكد هيربرت دايس أن القيمة السوقية لفولكسفاجن وحدها تبلغ 121مليار يورو وبإضافة العلامات التى تملكها فإنها تتجاوز 200 مليار يورو.



ويأمل هيربرت دايس أن يتفوق على تيسلا الأمريكية لتتربع فولكسفاجن على عرش أكبر شركة سيارات كهربائية بالعالم كعادتها فى التقليدية.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة تيسلا حاليا 680 مليار دولار مما يجعلها أغلى من أى شركة سيارات تقليدية وكهربائية فى العالم.

وتخطط المجموعة الالمانية لبناء 5 مصانع بأوروبا لإنتاج بطاريات بهدف زيادة مبيعاتها للسيارات الكهربائية بأكثر من الضعف بنهاية العام الحالى.

وكررهيربرت دايس رئيس مجموعة فولكسفاجن ثقته فى أن خفض التكاليف سيساعد فى زيادة الهوامش الربحية للشركة خلال السنوات المقبلة.

وأعلنت فولكسفاجن أنها حققت أداء جيد العام الماضى برغم انتشار وباء كورونا فيه مما سيساعد على التعجيل بتحقيق أهدافها.

وبلغت مبيعات شركة فولكس فاجن من السيارات الكهربائية أكثر من 422 ألف وحدة العام الماضى لتتفوق على جميع الشركات الأوروبية.

وتستهدف المجموعة الألمانية تحقيق أرباح تشغيل 7% – 8 % بحلول عام 2025 وربما 5% – 6.5 % بنهاية 2021.

وتسعى فولكسفاجن لتقليص التكاليف الثابتة بحوالى 5 % بمايعادل مليارى يورو بحلول 2023 و حوالى 7 % فى تكاليف الخامات.

وعرضت المجموعة على العاملين برامج تقاعد مبكر لكبار السن وغيرهم لتسريح حوالى 4 آلاف موظف ضمن خطة تقليل التكاليف.

ويصل إجمالى العاملين بمصانعها الألمانية ومصانعها المنتشرة بأنحاء العالم 670 ألف عامل بحسب أرنو أنتليتز رئيس الشئون المالية لمجموعة فولكسفاجن.