أسعار أسهم شركة لولوليمون تقفز 17 %

قفزت أسعار أسهم شركة لولوليمون الأمريكية للملابس الرياضية والكاجوال والمايوهات، بأكثر من 17 % خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضى، ليرتفع سعر السهم إلى 56.85 دولار، فى أكبر زيادة يومية منذ 8 ديسمبر الماضى، بفضل نتائج الربع الأول التى تفوقت على توقعات المحللين.

وذكرت وكالة “بلومبرج”، أن أسعار أسهم شركة لولوليمون انتعشت بعدما أعلنت الشركة عن ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام الجارى، إلى 32 سنتًا للسهم لتتفوق على توقعات المحللين التى توقفت عند 28 سنتاً للسهم.

ومع ذلك، فقد هوت أسعار شركة لولوليمون 25 % هذا العام، حتى اليوم الذى سبق تلك الزيادة الكبيرة، وذلك بسبب إعلانه عن إغلاق 40 منفذاً من منافذ بيع العلامة التجارية آيفيفا البالغ عددها 55 متجرًا، مع تحويل نصف العدد الباقى من هذه المتاجر إلى بيع العلامة التجارية لولوليمون.

ويتوقع لورانت بوتفين، الرئيس التنفيذى لشركة لولوليمون، ارتفاع الأرباح خلال السنة المالية الحالية إلى 2.28 إلى 2.38 دولار للسهم، وذلك قبل خصم التكاليف المرتبطة بإعادة الهيكلة ليهبط صافى الأرباح إلى 1.97 إلى 2.07 دولار للسهم، ليتفوق على توقعات المحللين.

وارتفعت مبيعات شركة لولوليمون بأكثر من 5 % خلال الربع الماضى لتتجاوز 520.3 مليون دولار، وإن كانت الشركة خفضت توقعاتها لمبيعات هذا العام من 2.55 – 2.60 مليار دولار إلى 2.53 – 2.58 ميار دولار بسبب تكاليف إعادة الهيكلة التى تنفذها هذا العام.