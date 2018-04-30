أسعار أسهم سينسبرى تقفز 20% بعد الاندماج مع أسدا

خالد بدر الدينقفزت أسعار أسهم شركة سينسبرى ثانى أكبر سلسلة سوبرماركت فى بريطانيا بأكثر من 20% خلال تعاملات اليوم الاثنين لتسجل أعلى مستوى منذ عام 2014، وذلك بعد أن اتفقت على اندماج مع أسدا ثالث أكبر سلسلة سوبر ماركت والتابعة لمجموعة وول مارت فى صفقة بقيمة 13.3 مليار جنيه استرليني (18.33 مليار دول

خالد بدر الدين

قفزت أسعار أسهم شركة سينسبرى ثانى أكبر سلسلة سوبرماركت فى بريطانيا بأكثر من 20% خلال تعاملات اليوم الاثنين لتسجل أعلى مستوى منذ عام 2014، وذلك بعد أن اتفقت على اندماج مع أسدا ثالث أكبر سلسلة سوبر ماركت والتابعة لمجموعة وول مارت فى صفقة بقيمة 13.3 مليار جنيه استرليني (18.33 مليار دولار )

وأكدت سينسبرى وأسدا ذراع وول مارت في بريطانيا اليوم الاثنين التوصل إلى اتفاق اندماج قيمته 13.3 مليار جنيه استرليني (18.33 مليار دولار) لتشكيل أكبر مجموعة متاجر تجزئة من حيث الحصة السوقية لتتفوق على شركة تيسكو التى تتصدر السوق البريطانية حاليا التى هوى سعر سهمها بحوالى 2.5% اليوم بسبب هذا الاندماج الذى سيؤدى إلى فقدان صدارتها للسوق في بريطانيا لصالح المجموعة الجديدة المندمجة.

وذكرت وكالة رويترز أن هذا الاندماج سيساعد على استحواذ وول مارت، أكبر سلسلة سوبر ماركيت في العالم، علي 42% من أسهم الكيان الجديد والحصول على 2.975 مليار استرليني (4.1 مليار دولار) نقدا مما يعنى تقييم شركة أسدا بحوالي 7.3 مليار استرليني و تقييم شركة سينسيبيرى بحوالى 5.9 مليار جنيه استيرلينى.

وقالت سينسبرى إن الصفقة ستقود إلى وفورات لا تقل عن 500 مليون استرلينى وتتيح خفض الأسعار حوالى 10% لعدد كبير من المنتجات مع تعزيز قدرتها على المنافسة بشكل أفضل مع شركتى ألدي وليدل الألمانيتين اللتين تقتنصان حصة متزايدة من السوق في بريطانيا.

وتقضي الصفقة بالبقاء على العلامتين التجاريتين لسينسبرى وأسدا ودمج شبكة تضم أكثر من 2800 سوبر ماركيت وإيرادات مجمعة تتجاوز 51 مليار جنيه استرليني مع انخفاض التكلفة وزيادة القوة الشرائية غير أن الكيان الجديد قد يواجه عقبات رقابية رئيسية.