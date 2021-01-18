أسعار أسهم ستيللانتيس STLA للسيارات تقفز 8% فى أول يوم تداول لها

قفزت اليوم الاثتين أسعار أسهم مجموعة ستيللانتيس STLA رابع أكبر منتجة للسيارات فى العالم – والتى تكونت من اندماج فيات كرايزلر الإيطالية الأمريكية و بيجو ستروين الفرنسية – بأكثر من 7.7 % فى بورصتى ميلانو وباريس فى أول يوم تداول لها بعد جهود استمرت أكثر من عامين حتى تم الاندماج بشكل كامل مؤخرا وطرح أسهمها فى البورصات الفرنسية والإيطالية والفرنسية بدءا من هذا الأسبوع.

صوّت حاملو أسهم فيات كرايسلر وبيجوستروين لصالح دمج شركة السيارات الأميركية الإيطالية مع الفرنسية لتكوين ستيللانتيس واتخاذ الرمز STLA للمجموعة.

واختارت الشركات الثلاث الأميركية والإيطالية والفرنسية اسم ستيلانتيس المقتبس من كلمة لاتينية تعني بريق النجوم لإعلان ولادة عملاق جديد للسيارات.

وذكرت وكالة بلومبرج أن مجموعة ستيللانتيس الجديدة ستنافس الشركات فولكس فاجن الألمانية و تويوتا ونيسان وميتسوبيشى اليابانية ورينو الفرنسية.

وستتمتع ستيلانتيس بالقدرة على إنتاج 8.7 مليون سيارة سنويا، لتصبح الرابعة بعد فولكس فاجن وتويوتا ورينو-نيسان ميتسوبيشى من حيث الإنتاج.

وستتمكن ستيللانتيس من مواجهة التحديات التكنولوجية والاستراتيجية الهائلة من الشركات المنافسة اليابانية والألمانية والأضرار الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا.

وسيساعد الاندماج ستيلانتيس على تعزيز وجودها في أوروبا ولاسيما فى إيطاليا ومساعدة المجموعة الفرنسية بيجو ستروين على دخول السوق الأمريكية.

ستيللانتيس تضم علامات مشهورة عالمية

وتضم ستيللانتيس علامات مشهورة مثل بيجو وستروين وفيات وكرايسلر وجيب وألفا روميو ومازيراتي مع احتفاظ كل منها بماركاتها وعلاماتها التجارية.

وأعلنت شركة كلاسير الامريكية التي تملكها فيات الإيطالية إن الاندماج حظي بموافقة غالبية حملة الأسهم بصفقة تبلغ 170 مليار يورو.

وسيعمل في المجموعة المشتركة الجديدة – ستيللانتيس – أكثر من 400 ألف شخص فى المصانع المنتشرة فى أوروبا ولاولايات المتحدة.

وأعلنت الشركات الأمريكية والإيطالية والفرنسية التى تتكون منها ستيللانتيس عن تنفيذ عملية اندماج بالتساوي لأنشطتها لتوفير 5 مليارات دولار.

وارتفع سعر سهم شركة فيات فى نهاية الشهر الماضى بنسبة 5.2% بأكبر تعاملات يومية للسهم منذ أكثر من 3 أشهر.

وسجل سعر سهم شركة فيات كرايسلر 18.91 دولار ليصل لأعلى مستوى للسهم منذ جلسة 24 يوليو 2018.

ومن المقرر أن ينتج الاندماج عن كيان جديد بمبيعات نحو 170 مليار يورو و 11 مليار يورو من الأرباح التشغيلية