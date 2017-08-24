أسعار أسهم دانة غاز تقفز 3.2%

خالد بدر الدينقفزت أسعار أسهم شركة دانة غاز الإماراتية بأكثر من 3.2% في ختام التعاملات، اليوم الخميس، فى بورصة أبوظبى التى كانت الوحيدة التى ارتفع مؤشرها وسط بورصات منطقة الخليج، وإن كان ارتفاعها بنسبة طفيفة.ذكرت وكالة رويترز أن أسعار أسهم شركة دانة غاز انتعشت خلال الأيام القليلة الماضية

خالد بدر الدين

قفزت أسعار أسهم شركة دانة غاز الإماراتية بأكثر من 3.2% في ختام التعاملات، اليوم الخميس، فى بورصة أبوظبى التى كانت الوحيدة التى ارتفع مؤشرها وسط بورصات منطقة الخليج، وإن كان ارتفاعها بنسبة طفيفة.





ذكرت وكالة رويترز أن أسعار أسهم شركة دانة غاز انتعشت خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن أظهرت النتائج المالية للشركة أن الأرباح قفزت بأكثر من 65.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو الماضى، مقارنة بنفس الربع من العام الماضى.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 43 مليون درهم إماراتي (12 مليون دولار)، مقابل صافي أرباح 26 مليون درهم إماراتي (7 ملايين دولار) في نفس الربع المنتهي في 30 يونيو من العام الماضى.

كما ارتفعت أسعار أسهم شركة دانة غاز بعد أن قامت محكمة لندن للتحكيم الدولى بتغريم حكومة إقليم كردستان مبلغ 14.05 مليون دولار لصالح الشركة مقابل التكاليف القانونية التى تكبدتها شركة دانة غاز وشركاؤها ضمن ائتلاف بيرل بتروليوم.

وقالت دانة غاز، فى بيان لسوق أبوظبي المالي، منتصف الشهر الحالي، إن المحكمة قامت بإلزام حكومة كردستان بتحمل 85% من رسوم التحكيم المستحقة لمحكمة لندن، بالإضافة إلى رسوم ونفقات المحكمة حتى تاريخ 27 نوفمبر 2015 بقيمة 403.1 ألف جنيه إسترليني.