أسعار أسهم دانة غاز تقفز 21 %

خالد بدر الدين قفزت أسعار أسهم شركة "دانة غاز" الإماراتية بأكثر من 21 %، منذ انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وحتى الآن، فى سوق مال أبوظبى العام ليتجاوز 0.8 درهم، ويسجل أعلى مستوى منذ 3 أعوام. وذكرت وكالة "رويترز"، أن أسعار أسهم شركة دانة غاز الإماراتية كانت قفزت 20 % على مدى الجلستين السابقتين يوم

خالد بدر الدين

قفزت أسعار أسهم شركة “دانة غاز” الإماراتية بأكثر من 21 %، منذ انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وحتى الآن، فى سوق مال أبوظبى العام ليتجاوز 0.8 درهم، ويسجل أعلى مستوى منذ 3 أعوام.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن أسعار أسهم شركة دانة غاز الإماراتية كانت قفزت 20 % على مدى الجلستين السابقتين يومى الإثنين والثلاثاء، بفضل أنباء عن اتفاق للحصول على مدفوعات متأخرة من حكومة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق، ثم هبط -أمس- 3.9 % بسبب مبيعات لجني الأرباح ليعاود الارتفاع اليوم بأكثر من 5.2 %.

وساعد على انتعاش أسعار أسهم شركة دانة غاز انتشار أنباء بأن حكومة كردستان وافقت على دفع مليار دولار على الفور لكونسرتيوم لإنتاج الغاز، ويشمل المبلغ 400 مليون دولار ستستخدمه الشركة للاستثمار في إقليم كردستان.

ومن المقرر أن تتلقى دانة 35 % من مبلغ المليار دولار الذي قالت الشركة -يوم الثلاثاء الماضى- إن الكونسرتيوم حصل عليه بالفعل ومن المتوقع أن يتيح الاتفاق للكونسرتيوم زيادة إنتاج الغاز بشكل كبير.

وقال مجيد جعفر، العضو المنتدب لمجلس إدارة دانة غاز -ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة- لـ”رويترز”، إن الكونسرتيوم سيزيد مستويات إنتاجه من الحقول بأكثر من الضعف في إطار التسوية، وأن الإنتاج سيزيد من 330 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً إلى 800 مليون قدم مكعب، أو 8 مليارات متر مكعب سنوياً، وستكون تلك الكمية كافية لتلبية الحاجات السنوية لدولة في حجم النمسا.