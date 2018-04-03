أسعار أسهم جلوبال تليكوم تهبط 19% بمنتصف التعاملات

خالد بدر الدين:هوت أسعار أسهم شركة جلوبال تليكوم القابضة بحوالى 18.5 % خلال التعاملات اليوم الثلاثاء بعد سحب عرض شراء لأسهم الشركة من الشركة الأم فيون لعدم رد الهيئة العامة للرقابة المالية على طلب العرض المقدم منذ نوفمبر الماضي حتى الآن.وذكرت وكالة رويترز إن شركة فيون هولدنجز بي.في كانت تق

خالد بدر الدين:

هوت أسعار أسهم شركة جلوبال تليكوم القابضة بحوالى 18.5 % خلال التعاملات اليوم الثلاثاء بعد سحب عرض شراء لأسهم الشركة من الشركة الأم فيون لعدم رد الهيئة العامة للرقابة المالية على طلب العرض المقدم منذ نوفمبر الماضي حتى الآن.

وذكرت وكالة رويترز إن شركة فيون هولدنجز بي.في كانت تقدمت بمشروع عرض شراء إجباري لنسبة 42.31 % من أسهم شركة جلوبال تليكوم القابضة في بورصة مصر بسعر 7.9 جنيه (0.45 دولار) للسهم في نوفمبر الماضى وتملك شركة فيون حوالى 57.7 % من أسهم شركة جلوبال.

وأوقفت البورصة التداول على سهم الشركة 30 دقيقة في الثواني الأولى من التداولات لتراجعه أكثر من 5 % لينخفض سعر السهم إلى 5.50 جنيه خلال المعاملات كما استحوذ السهم على أعلى قيم التداولات في السوق وسط حالة من التهافت على البيع من قبل المستثمرين في السهم.

ويلزم القانون هيئة الرقابة المالية بالرد على عروض الشراء المقدمة لها خلال يومين عمل من تاريخ استيفاء الشركة لجميع المستندات المطلوبة لعرض الشراء.

وقال أحمد عادل محلل قطاع الاتصالات في شركة بلتون المالية لوكالة رويترز ”لا يوجد أي تأثير مالي أو تشغيلي على سحب عرض فيون وإن التأثير سيكون على السهم لأن كل حاملي السهم كان لديهم أمل في البيع خلال عرض الشراء بسعر 7.9 جنيه للسهم.

وأكد إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية ”سهم جلوبال كسر مستوى دعم هاما عند ستة جنيهات وإذا لم ينجح في العودة منه فسيدخل في ضغوط بيعية قوية قد تهبط به إلى مستوى 4.5 جنيه ولا يعلم أحد متى سيتوقف نزول السهم وأنه لا بد من وجود أي محفزات مالية أو تشغيلية جديدة للسهم حتى يتباطأ النزول“.

