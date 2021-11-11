أسعار أسهم «تيسلا» تقفز 5% ببورصة فرانكفورت لتحقق ثاني أفضل أداء

قفزت أسعار أسهم تيسلا 51% هذا العام للآن

قفزت أسعار أسهم شركة تيسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية خلال التعاملات الصباحية فى البورصة الأمريكية بأكثر من 3.6% لتتجاوز 1006 دولارات لتستعيد الخسائر التى تكبدتها هذا الأسبوع بعد أن باع رئيسها التنفيذى الملياردير إيلون ماسك أسهما بقيمة تقترب من 5 مليارات دولار كما زادت الأسعار بما يزيد عن 4.7% فى ختام التعاملات ببورصة فرانكفورت المدرجة عليها أسهم الشركة الأمريكية لتحقق ثانى أفضل أداء بين الأسهم المدرجة على منصة لانج آند شوارز فى البورصة الألمانية.

وانتعشت أسعار أسهم شركة تيسلا رغم أن بيع الملياردير إيلون ماسك لحصته من أسهم الشركة هو الأول منذ عام 2016.

وذكرت مجلة يو إس نيوز الأمريكية أن بيع الأسهم ليس مهما لأن ثروة ماسك 281 مليار دولار معظمها بأسهم شركته.

وانتعشت أسعار أسهم شركة تيسلا بعد أن قلل المستثمرون من أهمية الحصة الصغيرة التى باعها مؤسسها إيلون ماسك هذا الأسبوع.

وأشار المستثمرون إلى أن الطلبات القوية على شراء سيارات تيسلا الكهربائية ساعدت على انتعاش أسعار أسهم الشركة بأسرع ما يمكن.

وباع ماسك 3.6 مليون سهم فى تيسلا بحوالى 4 مليارات دولار وباع أيضا 934 ألف سهم بقيمة 1.1 مليار دولار.

انتعشت أسعار أسهم تيسلا فى أكتوبر لتصبح شركة تريليونية

وصعدت أسعار أسهم تيسلا خلال الشهر الماضى لتتجاوز القيمة السوقية للشركة الأمريكية حاجز التريليون دولار لتنضم لنادى شركات التكنولوجيا التريليونية.

وزادت أسعار أسهم تيسلا 51% هذا العام للآن بعد صعودها 1300% منذ المستوى المنخفض الذى نزلت إليه بعام الوباء. الملياردير إيلون ماسك صاحب شركة تيسلا

وباع الملياردير إيلون ماسك أسهمه بعد أيام قليلة من استطلاعه رأي مستخدمي موقع تويتر في بيع 10% من حصته.

وتقدر الأسهم المباعة هذا الأسبوع بنحو 3% من إجمالي حيازاة ماسك في الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية، والتي تشكل معظم ثروته.

وبدأ ماسك استطلاع الآراء يوم السبت على تويتر لبيع 10% من حيازاته ليدفع أسعار أسهم تسلا للتراجع بعد تأييد البيع.

وهبطت أسعار أسهم الشركة 12% يوم الثلاثاء بعمليات بيع استمرت عدة أيام عرَّضت مكانة الشركة التريليونية لخطر هبوط قيمتها السوقية.

ولكن السهم ارتفع 4.3% أمس الأربعاء ليمنح ماسك احتياطيات كبيرة من السيولة النقدية إذ أن ثروته مرتبطة ارتباطا كبيرا بأسهمه.

ورغم أن تسلا فقدت قرابة 150 مليار دولار من قيمتها السوقية هذا الأسبوع، فقد كان المستثمرون الأفراد مشترين صافين للأسهم.

وبلغ صافي مشتريات المستثمرين يومي الاثنين والثلاثاء 157 مليون دولار من أسهم شركة تيسلا لتنتعش أسعارها منذ أمس وحتى اليوم.