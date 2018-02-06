أسعار أسهم الشرقية للدخان تقفز 370 % منذ التعويم

ترتفع إلى 27 دولارًا لتسجل أعلى مستوى فى تاريخهاخالد بدر الدينقفزت أسعار أسهم الشركة الشرقية للدخان بحوالى 370% منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، ليصل سعر السهم إلى حوالى 27 دولارًا، ليسجل أعلى مستوى فى تاريخه سواء بالدولار أو بالجنيه، مقارنة مع زيادة 6% فقط لمؤشر MSCI لشركات الدخان العال

ترتفع إلى 27 دولارًا لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها

خالد بدر الدين



قفزت أسعار أسهم الشركة الشرقية للدخان بحوالى 370% منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، ليصل سعر السهم إلى حوالى 27 دولارًا، ليسجل أعلى مستوى فى تاريخه سواء بالدولار أو بالجنيه، مقارنة مع زيادة 6% فقط لمؤشر MSCI لشركات الدخان العالمية.

وذكرت وكالة بلومبرج أن شركة الشرقية للدخان التى تتخذ من القاهرة مقرًا لها والتى تحتكر صناعة السجائر فى مصر، ارتفعت أسعار أسهمها فى الأسابيع الأخيرة بعد أن أعلنت عن زيادة أرباحها بحوالى 161% خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية.

وأكد خالد صادق، رئيس قسم بحوث المستهلك والرعاية الصحية بشركة CI كابيتال، أن ارتفاع أرباح الشركة الشرقية للدخان يرجع إلى أنها رفعت أسعار السجائر بحوالى 40%، رغم أنها أنتجتها قبل قرار تعويم الجنيه، كما أن لديها مخوزنات من التبغ الخام الذى اشترته قبل التعويم، ما سيساعدها على هبوط تكاليفها واستمرار ارتفاع هوامشها الربحية هذا العام.

وأصبحت شركة الشرقية للدخان ثانى أكبر شركة مدرجة فى البورصة المصرية من حيث القيمة السوقية التى تبلغ حاليا 2.7 مليار دولار ارتفاعًا من المركز السابع قبل التعويم، ما يزيد من احتمالات إدراج أسهمها على مؤشر MSCI الأسواق الناشئة و مؤشر FTSE راسيل هذا العام، كما يقول محمد الحاج الخبير الاستراتيجى بشركة EFG هيرميس القابضة بدبى غير أن هذا يعنى تدفقات سلبية بحوالى 112 مليون دولار.

وارتفعت إيرادات الشركة بحوالى 36 % خلال النصف الأول لتتجاوز 6.8 مليار جنيه ( 384 مليون دولار ) بينما زادت التكاليف بحوالى 23% وهبطت المبيعات بين 7 – 10 % ولكن أسعار السجائر قفزت منذ أكثر من عام كما يقول محمد هارون رئيس مجلس الإدارة الذى يتوقع بدء عودة المبيعات إلى النسبة المعتادة فى مارس المقبل.