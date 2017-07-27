أسعار أسهم أمازون تقفز 40% منذ بداية 2017

ساعدت جيف بيزوس على منافسة بيل جيتس على لقب أغنى ملياردير فى العالمخالد بدر الدينقفزت أسعار أسهم شركة أمازون الأمريكية لمبيعات التجزئة التى تتخذ من مدينة سياتل مقرًّا لها، بأكثر من 1.8% خلال تعاملات اليوم الخميس فى بورصة نيويورك، بعد أن كسبت 40% هذا العام حتى ختام تعاملات أمس الأربعاء، ليتجاوز

ساعدت جيف بيزوس على منافسة بيل جيتس على لقب أغنى ملياردير فى العالم





خالد بدر الدين

قفزت أسعار أسهم شركة أمازون الأمريكية لمبيعات التجزئة التى تتخذ من مدينة سياتل مقرًّا لها، بأكثر من 1.8% خلال تعاملات اليوم الخميس فى بورصة نيويورك، بعد أن كسبت 40% هذا العام حتى ختام تعاملات أمس الأربعاء، ليتجاوز سعر السهم 1071 دولارًا لترتفع ثروة مؤسسها جيف بيزوس بحوالى 24.5 مليار دولار.





ذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار أسهم شركة أمازون إذا استمرت فى الصعود أو حافظت على مكاسبها، اليوم، حتى إغلاق التعاملات فإن ثروة جيف بيزوس ستتجاوز 90 مليار دولار لتتفوق على ثروة بيل جيتس، صاحب شركة مايكروسوفت، الذى يحمل لقب أغنى ملياردير فى العالم منذ عام 2013 وحتى الآن.