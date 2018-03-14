أسعار أسهم أديداس تقفز 8.6 % فى بورصة فرانكفورت

خالد بدر الدين قفزت أسعار أسهام شركة أديداس الألمانية للمنتجات الرياضية بحوالى 8.6 % خلال تعاملات اليوم الأربعاء فى بورصة فرانكفورت ليصل سعر السهم إلى 183 يورو بعد الإعلان عن إعادة شراء حصة تصل قيمتها إلى 3 مليارات يورو ورفع…

خالد بدر الدين

قفزت أسعار أسهام شركة أديداس الألمانية للمنتجات الرياضية بحوالى 8.6 % خلال تعاملات اليوم الأربعاء فى بورصة فرانكفورت ليصل سعر السهم إلى 183 يورو بعد الإعلان عن إعادة شراء حصة تصل قيمتها إلى 3 مليارات يورو ورفع الربحية المستهدفة لعام 2020.

وذكرت وكالة بلومبرج أن إيرادات شركة أديداس ارتفعت بحوالى 12 % خلال الربع الماضى بفضل تزايد المبيعات فى الصين و أمريكا الشمالية و توقع انتعشالمبيعات فى غرب أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط هذا العام .

وزادت إيرادات شركة أديداس خلال الربع الأخير من العام الماضى مع انتعاش مبيعات الأحذية الرياضية والتى استحوذت على حصة أكبر فى السوق من الشركات المنافسة الكبيرة مثل نايكى الأمريكية.

وأكدت شركة أديداس على ارتفاع صافى أباحها مع استمرار أنشطتها بمعدل أسرع من الآن وحتى عام 2020 لترتفع توقعاتها المرتقبة لهوامش تشغيلها إلى 11 % % بدلا من 11 % فى توقعاتها السابقة.