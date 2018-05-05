أسعار أسهم أبل تقفز 4 % لتسجل أفضل أداء أسبوعى منذ عام 2011

لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى 900 مليار دولار

السهم بلغ 183.87 دولار لأعلى مستوى فى تاريخها



خالد بدر الدين



قفزت أسعار أسهم شركة أبل الأمريكية للأجهزة الإلكترونية ولاسيما موبايلات آى فون بأكثر من 4 % لتسجل أفضل أداء أسبوعى منذ عام 2011 ليرتفع سعر السهم إلى حوالى 183.87 دولار ليرتفع لأعلى مستوى فى تاريخها.



وذكرت وكالة بلومبرج، أن أسعار أسهم شركة أبل انتعشت مع نهاية الأسبوع الماضى بعد أن اشترى وارين بوفيت ثالث أغنى ملياردير فى العالم وصاحب شركة بيركشاير هاثاواى الأمريكية للاستثمارات 75 مليون سهم ليضيفها لحوالى 170 مليون سهم كان اشتراها فى نهاية العام الماضى ليصبح مالك أكبر حصة فى شركة أبل والتى تقدر بحوالى 3.4 % .



وصعدت أسعار أسهم شركة أبل بحوالى 8 % منذ بداية العام حتى الآن؛ لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 900 مليار دولار بفضل موبايلات آى فون التى بلغت مبيعاته العام الماضى أكثر من 216 مليون جهاز لتحقق حوالى 60 % من إيرادات شركة أبل.



وكان وارين بوفيت الذى تبلغ ثروته حوالى 84 مليار دولار حاليا يتجنب الاستثمار فى قطاع التكنولوجيا ولكن نجاح مبيعات موبايلات آى فون العام الماضى جعلته يستثمر فى شركة أبل لتصبح ثانى شركة تكنولوجيا يستثمر فيها طوال حياته العملية.

بينما كانت أول شركة IBM الأمريكية لأجهزة الكمبيوتر والسوفت وير هى أول شركة يستثمر فيها عندما اشترى عام 2011 أسهمه فيها بأكثر من 10 مليارات دولار ولكنها لم تحقق أى نجاح منذ ذلك العام لدرجة أنه اعترف أن استثماراته فيها كانت غلطة كبيرة.



ولكن وارين بوفيت يؤكد أن استثماراته فى أبل حققت نجاحا كبيرا ولكنه أخطأ أيضا لأنه لم يستثمر فى شركات تكنولوجيا أخرى حققت نجاحا ساحقا مثل جوجل محرك البحث العالمى و أمازون لمبيعات التجزئة التى أصبح ملكها جيف بيزوس أغنى ملياردير على وجه الأرض بثروة تتجاوز 131 مليار دولار مع نهاية الأسبوع الماضى.