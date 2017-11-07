أسعار أسلحة الصيد البري ترتفع 40 %

ريتاي التركي والفايروخ الإسباني أكثر طلباً والصيني الأرخص محمد مجدي: تشهد أسواق أسلحة الصيد، إرتفاعات خلال الفترة الحالية، تراوحت من 30 إلي 40% في وذلك في المسدسات بمختلف أنواعها، والبنادق، حسب ما أكده مصطفي رمضان، مدير فرع محل شيخون…

ريتاي التركي والفايروخ الإسباني أكثر طلباً والصيني الأرخص



محمد مجدي:

تشهد أسواق أسلحة الصيد، إرتفاعات خلال الفترة الحالية، تراوحت من 30 إلي 40% في وذلك في المسدسات بمختلف أنواعها، والبنادق، حسب ما أكده مصطفي رمضان، مدير فرع محل شيخون للأسلحة.

وقال رمضان، لـ”المال”، أن أسعار المسدسات الصوت، تبدأ من 400 جنيه إلي 3 ألاف جنيهاً، بالإضافة إلي أن الإكسسوارات اللازمة لها من حامل جراب وحامل صدر، وحزام وسط، إرتفعت أسعارها بنحو 20%.

وأضاف رمضان، أسعار البنادق تتراوح من 700 إلي 15 ألف جنيهاً، والمستعمل بالنسبة للبنادق النصف آلي صوت 8 آلاف جنيهاً، والجديد بسعر 14 ألف جنيهاً للأسباني، بينما الإنجليزي يتراوح سعر المستعمل من 3 إلي 4 آلاف جنيهاً، والجديد بسعر 7500 جنيهاً.

وأشار رمضان، إلي أن الماركات المتاحة حالياً في الأسواق هي الصيني، والتركي، والأسباني، والإنجليزي، موضحاً أن الإقبال على ماركة ريتاي صناعة تركية، والفايروخ صناعة إسبانية، كما أن هناك أنواع أخري وهي زوراكي، وبلو إف، صناعة تركية، وكوميتا صناعة إنجليزية.

وقال رمضان، أن سوق الأسلحة مثله كباقي الأسواق يشهد تراجعاً في المبيعات، والإقبال من قبل المستهلكين، حيث أن التراجع تخطي الـ50% خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، في حين أن الأسعار مقارنة بتلك الفترة لم تتخطي الألف جنيهاً.

وأوضح رمضان، أن أكثر الأنواع طلباً وشراء من قبل المستهلكين هي المسدسات الريتاي التركي، والبنادق الفايروخ الإسباني، في حين أن الصيني يعد الأرخص سعراً.



