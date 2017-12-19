أسعار أرخص 5 سيارات في مصر ديسمبر الحالي

المال – خاص
رصدت “المال” أسعار أرخص 5 سيارات بالسوق المحلية؛ إذ تراوحت ما بين 123 و160 ألف جنيه؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات خلال ديسمبر الحالي.
وبلغت أسعار شنجان بيني ميني – فئة الـ”M/T” نحو 123 ألف جنيه، وجاءت أسعار سوزوكي “ألتو” – فئة الـ”M/T” بنحو 125 ألف، كما قدرت لادا “جرانتا ” – فئة الـ”M/T” بـ 142 ألف جنيه.
وسجلت سينوفا “A1″ – فئة الـ”M/T” نحو 156 ألف، وبلغت أسعار شيري “أنفي” فئة الـ”M/T” نحو 160 ألف جنيه.
ويوضح الجدول التالى، قائمة أسعار أرخص 5 سيارات في مصر:
العلامة التجارية
الطراز
السعر
شنجان
بيني ميني
123.000
سوزوكي
ألتو
125.000
لادا
جرانتا
142.000
سينوفا
A1
156.000
شيري
أنفي
160.000
إعداد – المال