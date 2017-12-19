أسعار أرخص 5 سيارات في مصر ديسمبر الحالي

المال - خاصرصدت "المال" أسعار أرخص 5 سيارات بالسوق المحلية؛ إذ تراوحت ما بين 123 و160 ألف جنيه؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات خلال ديسمبر الحالي.وبلغت أسعار شنجان بيني ميني - فئة الـ"M/T" نحو 123 ألف جنيه، وجاءت أسعار سوزوكي "ألتو" - فئة الـ"M/T" بنحو 125 ألف، كما قدر

المال – خاص

رصدت “المال” أسعار أرخص 5 سيارات بالسوق المحلية؛ إذ تراوحت ما بين 123 و160 ألف جنيه؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات خلال ديسمبر الحالي.

وبلغت أسعار شنجان بيني ميني – فئة الـ”M/T” نحو 123 ألف جنيه، وجاءت أسعار سوزوكي “ألتو” – فئة الـ”M/T” بنحو 125 ألف، كما قدرت لادا “جرانتا ” – فئة الـ”M/T” بـ 142 ألف جنيه.

وسجلت سينوفا “A1″ – فئة الـ”M/T” نحو 156 ألف، وبلغت أسعار شيري “أنفي” فئة الـ”M/T” نحو 160 ألف جنيه.

ويوضح الجدول التالى، قائمة أسعار أرخص 5 سيارات في مصر:

العلامة التجارية الطراز السعر شنجان بيني ميني 123.000 سوزوكي ألتو 125.000 لادا جرانتا 142.000 سينوفا A1 156.000 شيري أنفي 160.000

إعداد – المال المصدر: القوائم السعرية لوكلاء السيارات