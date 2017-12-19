سيــارات

أسعار أرخص 5 سيارات في مصر ديسمبر الحالي

المال - خاصرصدت "المال" أسعار أرخص 5 سيارات بالسوق المحلية؛ إذ تراوحت ما بين 123 و160 ألف جنيه؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات خلال ديسمبر الحالي.وبلغت أسعار شنجان بيني ميني - فئة الـ"M/T" نحو 123 ألف جنيه، وجاءت أسعار سوزوكي "ألتو" - فئة الـ"M/T" بنحو  125 ألف، كما قدر
11:39 ص, الثلاثاء, 19 ديسمبر 17 11:39 ص, الثلاثاء, 19 ديسمبر 17

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المال – خاص

رصدت “المال” أسعار أرخص 5 سيارات بالسوق المحلية؛ إذ تراوحت ما بين 123 و160 ألف جنيه؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات خلال ديسمبر الحالي.

وبلغت أسعار شنجان بيني ميني – فئة الـ”M/T” نحو 123 ألف جنيه، وجاءت أسعار سوزوكي “ألتو” – فئة الـ”M/T” بنحو  125 ألف، كما قدرت لادا “جرانتا ” – فئة الـ”M/T” بـ 142 ألف جنيه.

وسجلت سينوفا “A1″ – فئة الـ”M/T” نحو 156 ألف، وبلغت أسعار شيري “أنفي” فئة الـ”M/T” نحو  160 ألف جنيه.

ويوضح الجدول التالى، قائمة أسعار أرخص 5 سيارات في مصر:

العلامة التجارية

الطراز

السعر

شنجان

بيني ميني

123.000

سوزوكي

ألتو

125.000

لادا

جرانتا

142.000

سينوفا

A1

156.000

شيري

أنفي

160.000

إعداد – المال                                     المصدر: القوائم السعرية لوكلاء السيارات

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