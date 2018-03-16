أسعار أرخص 5 سيارات جديدة في مصر

أحمد شوقي تعتبر الأسعار عاملًا رئيسيًا في حسم القرارات الشرائية لعملاء سوق السيارات في مصر، وقد تأتي بالنسبة بكثير من العملاء في مرتبة متقدمة على عوامل أخرى مثل المواصفات والكماليات ووسائل الترفيه والراحة؛ خاصة بالنسبة لشريحة السيارات التي تصنف بانها…



أحمد شوقي

تعتبر الأسعار عاملًا رئيسيًا في حسم القرارات الشرائية لعملاء سوق السيارات في مصر، وقد تأتي بالنسبة بكثير من العملاء في مرتبة متقدمة على عوامل أخرى مثل المواصفات والكماليات ووسائل الترفيه والراحة؛ خاصة بالنسبة لشريحة السيارات التي تصنف بانها سيارات اقتصادية أو مناسبة للدخول المتوسطة.

لذا؛ تقدم المال فيما يلي عرض لأرخص 5 سيارات في السوق المحلية.

1- سوزوكي ألتو:



يبلغ سعرها 130 ألف جنيه.

2- شنجان بيني ميني:



يبلغ سعرها 140 ألف جنيه.

3- لادا جرانتا:



تبدأ أسعار السيارة بـ 142 الف جنيه للفئة المانيوال المجمعة محليا موديل 2018 وتصل إلى 145 ألف جنيه لنفس الفئة موديل 2017 المستوردة، و173 الف جنيه للنسخة الأوتوماتيك المستوردة أيضًا.

4- سينوفا A1:



تبدأ أسعارها بـ 157 الف جنيه للفئة الأولى وتصل إلى 184 ألف للفئة الأعلى منها.

5- شيفروليه لانوس:



يبلغ سعر السيارة حاليا 158.4 ألف جنيه.