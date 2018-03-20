سيــارات

أسعار أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر

أحمد شوقيتعتبر الأسعار عاملًا حاسمًا في القرارات الشرائية للمستهلكين، خاصة في السوق المحلية؛ في الوقت الذي تشهد فيه السوق ارتفاعات كبيرة بالأسعار. وتكتسب السيارات الأوروبية مكانة خاصة في ثقافة المستهلكين بمصر باعتبارها الأفضل من حيث الجودة والالتزام بمعايير المواصفات والجودة.لذا تقدم "الم
20 مارس، 2018 20 مارس، 2018

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أحمد شوقي

تعتبر الأسعار عاملًا حاسمًا في القرارات الشرائية للمستهلكين، خاصة في السوق المحلية؛ في الوقت الذي تشهد فيه السوق ارتفاعات كبيرة بالأسعار. وتكتسب السيارات الأوروبية مكانة خاصة في ثقافة المستهلكين بمصر باعتبارها الأفضل من حيث الجودة والالتزام بمعايير المواصفات والجودة.

لذا تقدم “المال” فيما يلي عرضًا لأرخص 5 سيارات أوروبية بالسوق المحلية.

1- رينو لوجان:

تتراوح أسعار السيارة بين 180 و239 ألف جنيه.

2- فيات باندا:

تتراوح أسعار السيارة بين 199.9 ألف جنيه للفئة الأولى، و224.9 ألف للفئة الأعلى.

3- فيات لينيا:

يصل سعر السيارة فئة المانيوال (فول أوبشن) إلى 202.9 ألف جنيه.

4- رينو سانديرو:

تبدأ أسعار السيارة من 216 ألف جنيه للفئة الأولى وتصل إلى 237 ألف للفئة الأعلى.

5- فيات كوبو:

يبلغ سعر السيارة حاليًّا 224.9 ألف جنيه لفئة المانيوال (فول أوبشن) المتاحة.

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